Avtorji:
K. M., STA

Sobota,
2. 5. 2026,
12.36

Osveženo pred

26 minut

Spirit Airlines odpovedal vse lete in ustavil poslovanje

Spirit Airlines | "Vsi leti so odpovedani, potniki naj ne odhajajo na letališča," so zapisali v podjetju, ki je bilo več kot tri desetletja z nizkocenovno ponudbo konkurenčno večjim letalskim družbam v ZDA. | Foto Guliverimage

Nizkocenovni letalski prevoznik Spirit Airlines, ki deluje v ZDA, je danes sporočil, da je odpovedal vse lete in začel "postopno in nadzorovano zapiranje dejavnosti", pri čemer se je skliceval na skokovito rast cen goriva v zadnjih tednih. Podjetje navaja, da druge možnosti ni imelo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Spirit Airlines, ki se je sicer prebijal iz drugega stečajnega postopka v enem letu, je odločitev sprejel po tem, ko ni prišlo do pričakovanega paketa ukrepov za pomoč družbi. Družba Spirit Aviation Holdings je sporočila, da se je ustavljanje poslovanja začelo takoj.

"Vsi leti so odpovedani, potniki naj ne odhajajo na letališča," so zapisali v podjetju, ki je bilo z nizkocenovno ponudbo več kot tri desetletja konkurenčno večjim letalskim družbam v ZDA. Napovedali so tudi vračilo kupnine za vozovnice, navaja AFP.

Cene letalskega goriva so se od začetka konflikta z Iranom februarja več kot podvojile, kar je prisililo večje ameriške prevoznike v zniževanje dobičkonosnih napovedi in prilagoditve zmogljivosti. Predsednik uprave Spirit Airlines Dave Davis je poudaril, da je podjetje marca doseglo dogovor z upniki o prestrukturiranju, vendar so ga visoke cene goriva prisilile v prenehanje poslovanja.

Trump: Družba je prejela zadnji predlog za državno pomoč 

Predsednik ZDA Donald Trump je v petek dejal, da je družba prejela "zadnji predlog" za državno pomoč, a do dogovora ni prišlo.

Predstavniki Trumpove administracije so ob tem kritizirali vlado njegovega predhodnika Joeja Bidna, ki je z obrazložitvijo, da bi to škodovalo potrošnikom, uspešno blokirala predlagani 3,8 milijarde dolarjev vreden prevzem Spirit Airlines s strani družbe JetBlue.

Posledice obstreljevanja Irana, ki so ga ZDA sprožile konec februarja, skušajo ublažiti tudi drugi prevozniki, ki so se že odzvali na likvidacijo Spirit Airlines. American Airlines je napovedal t. i. reševalne vozovnice na linijah Spirita, United Airlines pa omejene enosmerne vozovnice po znižanih cenah.

Spirit Airlines, ustanovljen leta 1992, je bil znan po rumenih letalih in je leta 2024 zaposloval nekaj več kot 11 tisoč ljudi.

