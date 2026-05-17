P. P.

Nedelja,
17. 5. 2026,
19.34

Osveženo pred

27 minut

policija kronika Dalmacija umor

Specialci obkolili dom za starejše: se tam skriva morilec?

dom starejših v Drnišu | Policija naj bi dobila namig, da se osumljeni morilec skriva na območju gradbišča novega doma za starejše občane v Drnišu. | Foto občina Drniš

Policija naj bi dobila namig, da se osumljeni morilec skriva na območju gradbišča novega doma za starejše občane v Drnišu.

Okoli 18.30 so stanovalci v bližini gradbišča novega doma za starejše v Drnišu prejeli opozorilo policije, naj ostanejo v svojih stanovanjih, spustijo žaluzije in pod nobenim pogojem ne hodijo ven. V tem kraju je 50-letni moški v soboto v poznih večernih urah s strelnim orožjem z balkona domače hiše večkrat ustrelil in ubil 19-letnega dostavljavca hrane. Moškega specialne enote in policisti, tudi z droni in helikopterji, iščejo že skoraj 24 ur.

Medij Slobodna Dalmacija sklepa, da je policija prejela namig, da se ubežni morilec Kristijan Aleksić skriva v nedokončani stavbi bodočega doma za starejše v Drnišu. Po informacijah portala je specialna policija obkolila stavbo in temeljito preiskala območje, vendar Aleksića še niso našli, zato se iskanje na tem območju nadaljuje. Ob tem portal opozarja, da bo iskanje kmalu močno otežila noč.

Osumljeni Kristijan Aleksić se še naprej skiva pred policisti. | Foto: PU Šibenik Osumljeni Kristijan Aleksić se še naprej skiva pred policisti. Foto: PU Šibenik Na vesti ima tudi življenje mlajše ženske

19-letni dostavljavec hrane je 50-letnemu Aleksiću, ki je nanj nato večkrat streljal in mu zadal usodne rane, pico pripeljal v soboto ob 23.05. To je storil po prošnji sodelavca, ki ga je bilo strah storilca.

Gre namreč za starega znanca hrvaških organov pregona, ki je bil sredi 90. let prejšnjega stoletja obsojena na dvanajstletno zaporno kazen in psihiatrično zdravljenje zaradi umora mlajše ženske. 

Tempirana bomba

Po prihodu iz zapora naj bi še naprej povzročal težave, med krajani Drniša je veljal za tako imenovano tempirano bombo. Leta 2023 ga je hrvaško pravosodje obravnavalo tudi zaradi nezakonitega posedovanja orožja in eksploziva.

Umor Hrvaška Drniš | Foto: Pixsell Foto: Pixsell Aleksić je po tem, ko je ubil najstnika, pobegnil neznano kam. Večje število policistov ga je iskalo vso noč, a neuspešno.

"Ostanite doma, pouk in vrtec odpovedan" 

Direktor lokalne policije Nikola Milina je pozval občane Drniša in okolice k največji previdnosti in jih opozoril, naj se nikakor ne približujejo ubežniku, saj je oseba verjetno oborožena.

Svetoval jim je, da če opazijo osumljenca, naj se nemudoma premaknejo na varno in o tem obvestijo policijo na telefonsko številko 192. Zaradi izrednih razmer in obsežnih policijskih akcij na terenu prebivalcem v Drnišu še vedno svetujejo, naj ostanejo v zaprtih prostorih, pouk v osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih pa je do nadaljnega odpovedan.

