Soustanovitelja Telegrama izpustili ob plačilu pet milijonov evrov varščine

Soustanovitelja in izvršnega direktorja Telegrama Pavla Durova so v Franciji v sredo obtožili več kaznivih dejanj v zvezi z delovanjem aplikacije Telegram zaradi domnevnega omogočanja ekstremističnih vsebin in kriminala. Čeprav so ga nato pogojno izpustili ob plačilu varščine v višini pet milijonov evrov, ne sme zapustiti države.

Obtožnica proti 39-letnemu ruskemu milijarderju Durovu omenja omogočanje kaznivih dejanj organiziranih skupin, kot so nezakonite transakcije, goljufije in pranje denarja, razširjanje fotografij mladoletnih oseb in trgovina z drogami. Obtožen je tudi zavrnitve posredovanja dokumentov na zahtevo pristojnih organov.

Durova, ki ima tudi francosko državljanstvo, so nato izpustili ob plačilu varščine v višini pet milijonov evrov in ob pogoju, da se mora dvakrat na teden zglasiti na policijski postaji, ob tem pa ne sme zapustiti Francije, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Njegov odvetnik David-Olivier Kaminski je znova zatrdil, da je absurdno domnevati o Durovi vpletenosti v kakršnokoli kaznivo dejanje s pomočjo aplikacije Telegram. Dodal je, da "Telegram v vseh pogledih izpolnjuje evropska pravila o digitalni tehnologiji".

Macron: Aretacija ni bila politično motivirana

Solastnik omrežja Telegram za šifrirano sporočanje s sedežem v Dubaju je aplikacijo predstavljal kot alternativo velikim platformam iz ZDA, ki so bile deležne številnih kritik zaradi komercialnega izkoriščanja osebnih podatkov uporabnikov. Telegram se je na drugi strani zavezal, da nikoli ne bo razkril nobenih podatkov o svojih uporabnikih, katerih število je julija preseglo 950 milijonov.

Potem ko so Durova v soboto aretirali na letališču blizu Pariza, so se pojavila vprašanja o času in okoliščinah njegovega pridržanja, čeprav je francoski predsednik Emmanuel Macron kmalu zatem zagotovil, da aretacija ni bila politično motivirana.

Tovrstna aretacija lastnika družabnega omrežja ali platforme za sporočanje zaradi načina njene uporabe je brez primere, zato ne preseneča, da je zlasti na spletu sprožila burno razpravo o svobodi govora in odgovornosti, navaja britanski BBC. V preteklosti so vodilne v tehnoloških podjetjih že obravnavali pred pristojnimi organi, ki so jih soočili s spornimi praksami ali napakami, vendar nobenega niso pričakali in aretirali na letališču.

Proti 39-letniku poteka tudi preiskava zaradi suma nasilja nad enim od njegovih otrok, je za AFP povedal neimenovani vir. Prijavo proti Durovu zaradi nasilnega ravnanja, ki naj bi se zgodilo v Parizu, je vložila njegova nekdanja partnerka, ki z dečkom živi v Švici.