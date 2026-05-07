Sodišče v Bristolu je dejanje Jamesa Holderja označilo za "gnusno spolno nasilje", sodnik pa je poudaril, da je 54-letni Holder povsem prezrl pravico žrtve do odločanja o lastnem telesu.

Holder je bil po odločitvi porote spoznan za krivega na sodišču v Gloucesterju. Obsodbo je spremljal prek videopovezave iz zapora in med izrekom kazni ni pokazal čustev.

Večerno druženje se je končalo z napadom v stanovanju žrtve

Po navedbah tožilstva se je Holder 6. maja 2022 po spontanem večernem druženju znašel v taksiju skupaj z žrtvijo, čeprav je bila zanj naročeno drugo vozilo. Taksist je žensko odpeljal na njen domači naslov, Holder pa se ji je pridružil brez povabila. V njenem stanovanju je najprej zaspal na postelji, nato pa jo poklical iz dnevne sobe v spalnico. Ko je zavrnila, jo je povlekel na posteljo in jo napadel.

Sodnik je ob izreku kazni dejal, da je Holder ignoriral dejstvo, da je žrtev jokala, ter dodal, da je šlo za "živo nočno moro" in napad v njenem lastnem domu, kjer bi se morala počutiti varno.

Pred izrekom kazni je žrtev na sodišču prebrala pretresljivo izjavo, v kateri je poudarila, da posledice napada čuti še danes. "Štiri leta po tem, ko ste me posilili, še vedno nosim posledice vaših dejanj. Ne bom omilila te besede, da bi bilo komu lažje poslušati resnico," je dejala. Dodala je, da je napad močno vplival na njene odnose, zaupanje in občutek varnosti v trenutkih, ko bi se morala počutiti povezano in zaščiteno.

Superdry se od Holderja distancira

James Holder je znamko Superdry skupaj z Julianom Dunkertonom ustanovil leta 2003, podjetje pa zapustil leta 2016. Podjetje je po obsodbi poudarilo, da Holder že več let ni povezan z družbo, saj se je njegovo svetovalno delo končalo leta 2019.

Sodnik je odločil, da bo Holder moral odslužiti najmanj dve tretjini kazni, poleg tega pa plačati še pet tisoč funtov sodnih stroškov in dodatno odškodnino za žrtev.

Predstavnica policije Gloucestershira Elle MacLeod je po izreku sodbe pohvalila pogum žrtve, ker je spregovorila in pričala pred poroto. Ob tem je poudarila, da "nihče ni nad zakonom – ne glede na status, bogastvo ali moč".