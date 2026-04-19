Policisti v bavarskem mestu Geiselhöring na jugu Nemčije so morali v soboto posredovati v nenavadnem sporu, ki je prerasel v nasilje.

Enega od stanovalcev bloka je tako motilo sosedovo glasno tolčenje zrezkov, da ga je oklofutal, danes poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Jezni 61-letnik, ki ni več mogel prenašati zvokov iz sosedove kuhinje, je odšel do njega in se ga najprej lotil z žaljivkami, nato pa ga je še oklofutal.

Na kraj dogodka so zato poklicali policiste, ki so soseda ločili in zabeležili napad.