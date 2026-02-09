Šokatni prizori iz BiH: v reki kosi pohištva, gospodinjski aparati in poginule živali #foto #video

Zaradi močnega deževja so se v reki Drini v bližini Višegrada v vzhodni BiH znova nabrale velike količine smeti, ki jih je v reko naplavilo z nezakonitih odlagališč odpadkov, poroča Bljesak.info. Težava onesnaženosti reke Drine ni nova in na žalost so takšni prizori pozimi postali stalnica.

Smeti v reko Drino naplavi z divjih odlagališč v zgornjem toku reke Drine in njenih pritokov, vključno s tistimi iz sosednje Srbije in Črne gore. Težave so še posebej izrazite v zimskih mesecih, ko reke odplaknejo odpadke, ki se kopičijo na njihovih bregovih.

"To je jasen primer pomanjkanja politične volje in nedelovanja vseh ustreznih institucij v naši državi, ki se iz leta v leto srečujejo in obljubljajo rešitev težav," je dejal Dejan Furtuna iz ekološkega združenja Eko centar. "Vendar pa se, kot vidimo, takšni primeri na reki Drini ponavljajo vsako leto," je dodal.

"Razmere so katastrofalne"

Furtula je poudaril, da je letos po reki Drini v Višegrad naplavilo med 5000 in 10.000 kubičnih metrov različnih odpadkov. Med njimi so plastenke, kosi lesa in pohištva, zarjaveli sodi, gospodinjski aparati, medicinski material in celo poginule živali. "Razmere so katastrofalne," opozarja Fortuna. "Reka je bogata z ribami, zdaj pa se vanjo zaradi odpadkov sprošča veliko različnih toksinov," je pojasnil.

Začaran krog smeti

Problem onesnaženosti reke Drine ni nov. Predstavniki BiH, Srbije in Črne gore so se že leta 2019 zavezali k skupnemu reševanju problema, vendar konkretnega napredka od takrat ni.

Možne rešitve Fortuna vidi v kartiranju nezakonitih odlagališč odpadkov, namestitvi nadzornih kamer in učinkovitejšemu regionalnemu sodelovanju. Trenutno zbrane odpadke poberejo iz reke in jih odpeljejo na lokalna odlagališča, kjer jih zažgejo, to pa še dodatno onesnažuje zrak in poslabšuje problem onesnaževanja. Gre za začaran krog smeti, ki onesnažujejo mesto, pravi Fortuna. "Smeti prihajajo iz treh držav, iz BiH, Srbije in Črne Gore, a nihče noče priznati, da so njihove," je jasenFortuna.