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Avtor:
L. B.

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
9.54

Osveženo pred

34 minut

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Natisni članek

Natisni članek
nesreča nesreča Bizon

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 9.54

34 minut

Šokanten napad v Yellowstonu: ogromen bizon napadel turista #video

Avtor:
L. B.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Ogromen bizon je v narodnem parku Yellowstone v ameriški zvezni državi Wyoming med dramatičnim napadom, ki ga je ujela kamera, turista zalučal visoko v zrak in ga hudo poškodoval.

Posnetek prikazuje, kako je divji bizon neznanega moškega v kampu Bridge Bay v petek vrgel približno 2,5 metra visoko, poroča Cowboy State Daily.

Iz mirnega opazovanja v nepričakovan napad

Turist se je po kampu sprehajal s svojim vnukom, ko ga je napadel bizon. "Želel sem le posneti dramatične prizore bizona, ki se je nenavadno vedel. Ta dogodek je popolnoma spremenil moje predstave o tem, kaj lahko od njih pričakujemo v tem letnem času. Tega res nisem pričakoval," je za Cowboy State Daily povedal povedal fotograf Mike MacLeod, ki je dogajanje ujel v objektiv.

Po njegovih besedah je bizon začel hoditi skozi kamp in se približal skupini otrok, ki so ga z varne razdalje fotografirali z mobilnimi telefoni. "Nato je nenadoma stekel proti njim," je povedal MacLeod.

Fotograf je skušal žival odgnati. "Moral sem pritegniti njegovo pozornost. Bal sem se, da bo z rogovi nabodel moškega, ki je ležal na tleh. Nehal sem snemati, stekel proti bizonu, glasno zakričal in se skušal narediti čim večjega ter čim bolj zastrašujočega," je opisal.

Klic na pomoč

Ko se je bizon umaknil, so MacLeod in drugi očividci priskočili na pomoč poškodovanemu.

Moški je hudo poškodovan, predvsem v predelu bokov in noge, na katero je padel, vendar niso opazili vidnih zunanjih poškodb.

"Eden od prisotnih ga je držal za roko. Drugi je opazoval okolico, da se bizon ne bi vrnil. Ženska v avtomobilu je poklicala številko 911, druga pa je pregledala, ali krvavi, vendar krvi nismo našli," je dejal MacLeod.

O zdravstvenem stanju poškodovanega turista pristojni doslej niso objavili novih informacij.

Agresivnost samcev v paritveni sezoni

MacLeod meni, da je bizon napadel zaradi paritvene sezone, ki traja od junija do septembra. V tem obdobju so samci izrazito teritorialni in lahko postanejo precej bolj agresivni.

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