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Avtor:
R. K.

Nedelja,
28. 6. 2026,
18.48

Osveženo pred

16 minut

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Natisni članek
Hrvaška Bol Brač

Nedelja, 28. 6. 2026, 18.48

16 minut

Šok za dopustnike na Braču: sredi sezone brnijo gradbeni stroji

Avtor:
R. K.

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luka Bol na Braču | Foto TM Tkamo, tkamo/Facebook

Foto: TM Tkamo, tkamo/Facebook

Morsko idilo kopalcem v mestu Bol na hrvaškem otoku Brač kalij hrup gradbenih strojev. V polnem teku je namreč širitev luke Bol, s katero so začeli maja 2025, dela pa bodo potekala tri leta.

Hrvaški portal 24Sata je objavil posnetek s plaže v Bolu na Braču, kjer kopalcem morsko idilo kali hrup gradbenih strojev. Eden od kopalcev je za omenjeni portal povedal, da se gradi novo pristanišče, vendar ne ve, ali so trenutna dela del tega projekta. 

Projekt širitve luke Bol na Braču se je začel maja lani, trajal pa bo tri leta. Namen projekta, vrednega dobrih 16 milijonov evrov, je nadgradnja obstoječih zmogljivosti, kar bo mestu omogočilo, da se uveljvavi kot pomembna pristaniška točka na jadranski obali. 

Projekt vključuje gradnjo 210 metrov dolgega valobrana, pontonskih pomolov, 130 novih privezov in novega pomola za katamarane. Izvajalec del je podjetje Texo Molior.

Na kopenskem delu ob pristanišču bosta zgrajeni dve stavbi. V prvi bo gostinski lokal, druga pa bo namenjena upravi pristanišča, kapitaniji ter turistom in navtikom. V njej bodo urejeni tudi tuši in sanitarije za uporabnike tranzitnih privezov. Celotna investicija je vredna nekaj več kot 16 milijonov evrov, od tega bo približno 4,5 milijona evrov zagotovljenih iz Sklada za okrevanje.

Direktor Pristaniške uprave Splitsko-dalmatinske županije Domagoj Maroević je v intervjuju za Slobodno Dalmacijo povedal, da so zadovoljni s potekom del in da verjamejo, da bo vse načrtovano uresničeno do začetka poletne sezone, ko bodo dela začasno ustavljena. Stroji bodo ponovno zabrneli jeseni. 

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