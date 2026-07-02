Rusko ministrstvo za obrambo je potrdilo ugibanja več ruskih vojnih poročevalcev, da je Ukrajina v enem od zadnjih povračilnih napadov na Rusijo prvič uporabila balistično raketo, ki jo je sestrelila ruska protizračna obramba. Ker nobena od zaveznic Ukrajine po vseh razpoložljivih podatkih ukrajinskih oboroženih sil ni opremila s takšnim orodjem, je zelo verjetno, da je šlo za uporabo ukrajinske balistične rakete domače izdelave FP-9.

V ukrajinskem napadu na območje Moskve 30. junija je bila prestrežena "taktična raketa dolgega dosega", je v sredo prek aplikacije Telegram sporočilo rusko ministrstvo za obrambo.

"Možno je, da je bila sestreljena ukrajinska balistična raketa"

S tem so bile potrjene govorice in ugibanja ruskih vojaških poročevalcev oziroma tako imenovanih milblogerjev, ki so že v torek špekulirali, da je bila sestrelitev enega od ukrajinskih projektilov zelo nenavadna, saj ga je sistem protizračne obrambe S-300 oziroma S-400 sklatil na višini, ki ni običajna za brezpilotna letala ali križarske rakete.

"Možno je, da je bila sestreljena ukrajinska balistična raketa," so takrat ugibali na vojaškem kanalu na Telegramu Military Informant.

Marčevski preizkus balistične rakete FP-9. Foto: Fire Point/X

Rusko ministrstvo za obrambo, ki je to kasneje tako rekoč potrdilo, sicer ni objavilo dodatnih podrobnosti o raketi, ki je bila sestreljena.

Samo ena razlaga

Ruski vojaški poročevalci sicer verjamejo, da je možna le ena interpretacija dogodka. "Ukrajini ni nobena od njenih zaveznic poslala takšnih raket in tudi malo verjetno je, da ji jih kdaj bodo. Edina raketa, ki bi jo lahko uporabili v napadu, je FP-9, ki je trenutno v razvoju," je trdil proruski milbloger, znan kot Beloruski Silovik.

Drugi medtem opozarjajo, da mora Rusija čimprej izslediti lokacije teh raket in jih uničiti, sicer se ji ne piše nič dobrega.

Zaradi velike hitrosti balističnih raket imajo branilci manj časa za opozorilo in odziv, zato sistemi zračne obrambe takšne izstrelke težje prestrežejo. Fotografija je simbolična. Foto: Shutterstock

Potencialna velika težava za Rusijo

Ukrajinsko obrambno-tehnološko podjetje Fire Point je pred časom sicer že potrdilo, da bo kmalu začelo izvajati preizkuse balistične rakete FP-9. Testi bi se lahko začeli poleti ali zgodaj jeseni, je pred tedni dejal Denis Shtilerman, eden od vodilnih inženirjev v podjetju.

Po navedbah podjetja Fire Point bo imela raketa FP-9 nekaj manj kot 900 kilometrov dosega, kar pomeni, da bo Ukrajina z njo lahko napadla strateške tarče globoko na ozemlju Rusije.