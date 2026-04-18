Šok v Meti: Zuckerberg bo odpustil osem tisoč ljudi

Podjetje Meta namerava prihodnji mesec odpustiti osem tisoč ljudi, kar predstavlja deset odstotkov vseh zaposlenih, še več odpuščanj pa naj bi sledilo tekom leta.

Podjetje Marka Zuckerberg Meta se pripravlja na množično odpuščanje. Prvi krog odpuščanj na Instagramu je predviden 20. maja, v drugi polovici leta pa pričakujejo nova odpuščanja, čeprav se vodstvo Mete še ni odločilo, kako obsežna bodo ali kdaj natančno se bodo zgodila, so dobro obveščeni viri povedali za Reuters.

Do odpuščanj prihaja v času, ko Zuckerberg vse več sredstev usmerja v razvoj umetne inteligence. Meta, ki se trudi slediti tekmecem, kot sta Anthropic in OpenAI, je v razvoj umetne inteligence samo letos vložila že 135 milijard dolarjev (115 milijard evrov) kapitalskih izdatkov.

Že prejšnji mesec je Reuters poročal, da Meta v letošnjem letu namerava odpustiti 20 odstotkov svoje delovne sile, kar bo prizadelo približno 15 tisoč delavcev. To bi bilo najobsežnejše odpuščanje Mete, odkar je Zuckerberg konec leta 2022 in v začetku leta 2023 v okviru tako imenovanega "leta učinkovitosti" v dveh valovih ukinil 20 tisoč delovnih mest . Tiskovni predstavnik Mete je sicer dejal, da je bil prvotni članek Reutersa "špekulativno poročilo o teoretičnih pristopih".

Tehnološka industrija pod pritiskom umetne inteligence

Odpuščanja pri Meti so le zadnji znak pretresov, povezanih z umetno inteligenco, ki so v zadnjih mesecih zajela tehnološko industrijo. Instagramov tekmec Snap je v začetku tedna odpustil približno tisoč delavcev, izvršni direktor Evan Spiegel pa je izjavil, da bo umetna inteligenca "našim ekipam omogočila zmanjšanje ponavljajočega se dela, povečanje hitrosti in boljšo podporo naši skupnosti, partnerjem in oglaševalcem".

Finančno-tehnološko podjetje Block je februarja sporočilo, da bo zmanjšalo število zaposlenih za 40 odstotkov oziroma več kot štiri tisoč, hkrati pa se bo preusmerilo k popolni uporabi orodij umetne inteligence. "Verjamem, da bo v naslednjem letu večina podjetij prišla do istega zaključka in izvedla podobne strukturne spremembe. Raje bi to storil pošteno in pod našimi pogoji, kot pa da bi bil v to prisiljen kasneje," je v odprtem pismu zapisal izvršni direktor podjetja Block Jack Dorsey.

Amazon Jefa Bezosa je lansko jesen ukinil kar 30 tisoč delovnih mest, hkrati pa so v podjetju za povečanje produktivnosti začeli uporabljati umetno inteligenco.