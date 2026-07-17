Šok med prenosom v živo, reakcija novinarke je postala viralna #video

Novinarki losangeleške televizijske postaje KTLA Rachel Menitoff se je med prenosom v živo zgodil neprijeten pripetljaj. Nanjo je priletel ogromen leteči ščurek in z njenega oprsja splezal na vrat. Kljub šoku je novinarka odreagirala mirno in nadaljevala poročanje, njena hladna reakcija pa je postala viralna.

Posnetek je na družbenem omrežju X delila televizijska postaja KTLA. "Sinoči je med javljanjem v živo novinarke televizije KTLA Rachel Menitoff v kader priletela žuželka. Pohvaliti moramo njeno profesionalnost," so zapisali in dodali: "Bi lahko v takšnem primeru ostali tako mirni?"

SURPRISE LANDING

An insect crashed @KTLA reporter @RachelMenitoff's live shot last night, and we must praise her professionalism. Who else could remain this cool!? pic.twitter.com/a0naM2zxq9 — KTLA 5 Morning News (@KTLAMorningNews) July 15, 2026

Posnetek je hitro zaokrožil na družbenih omrežjih, uporabnike pa je presenetil novinarkin odziv, saj je, čeprav je po njej lezla velika žuželka, ohranila mirno kri. Številni niso mogli verjeti, kako je lahko ostala tako hladna; strinjali so se, da bi sami v takšnem primeru popolnoma ponoreli. Odreagirala je šele po koncu javljanja v živo, ko je ščurka odstranila s svojih oblačil in kože.