Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
18.12

Osveženo pred

1 ura, 32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
Novi Sad Goran Vesić sodišče obtožnica

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 18.12

1 ura, 32 minut

Sodišče potrdilo obtožnico proti nekdanjemu ministru za padec nadstreška v Novem Sadu

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Goran Vesić | Srbijo so po nesreči zajeli množični protesti, na čelu katerih so študenti. Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve, pa tudi obračun s korupcijo v državi in predčasne volitve. | Foto Profimedia

Srbijo so po nesreči zajeli množični protesti, na čelu katerih so študenti. Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve, pa tudi obračun s korupcijo v državi in predčasne volitve.

Foto: Profimedia

Sodišče v Novem Sadu je potrdilo obtožnico proti nekdanjemu srbskemu ministru za gradbeništvo Goranu Vesiću in še petim osebam v zvezi s padcem nadstreška na novosadski železniški postaji novembra lani, poročajo srbski mediji. Za nesrečo, ki je zahtevala 16 življenj, doslej kazensko ni odgovarjal še nihče.

Pritožbeno sodišče je danes sporočilo, da je ugodilo pritožbi višjega javnega tožilca v Novem Sadu in spremenilo sklep tamkajšnjega višjega sodišča, s katerim je bil ustavljen kazenski postopek proti Vesiću in nekdanji direktorici podjetja Infrastruktura železnice Srbije Jeleni Tanasković ter še štirim osebam zaradi suma hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost.

Novosadsko tožilstvo je zaradi padca nadstreška na železniški postaji novembra lani vložilo obtožnico proti Vesiću in Tanasković zaradi suma hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost. Poleg njiju je obtožilo še 11 oseb, med njimi nekdanjo pomočnico gradbenega ministra Anito Dimovski in nekdanjega generalnega direktorja omenjenega podjetja Nebojšo Šurlana.

Višje sodišče v Novem Sadu je zaradi pomanjkanja dokazov decembra lani zavrnilo obtožnico proti Vesiću, Tanasković in še štirim obtoženim. Za sedem obtoženih je obtožnico potrdilo.

Tožilstvo se je zoper odločitev pritožilo na pritožbeno sodišče, ki je pritožbi zdaj ugodilo in potrdilo obtožnico tudi za preostalo šesterico obtoženih.

Zdaj sledi začetek sojenja

To po pisanju srbskih medijev pomeni, da so odpravljene vse ovire za razpis začetka sojenja v primeru padca nadstreška in da bodo sodili vsem, ki so bili zajeti v prvi različici obtožnice.

Srbijo so po nesreči zajeli množični protesti, na čelu katerih so študenti. Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve, pa tudi obračun s korupcijo v državi in predčasne volitve.

Novi Sad
V Srbiji visoke odškodnine za štiri svojce žrtev padca nadstreška
Novi Sad Goran Vesić sodišče obtožnica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.