Sodišče potrdilo obtožnico proti nekdanjemu ministru za padec nadstreška v Novem Sadu

Sodišče v Novem Sadu je potrdilo obtožnico proti nekdanjemu srbskemu ministru za gradbeništvo Goranu Vesiću in še petim osebam v zvezi s padcem nadstreška na novosadski železniški postaji novembra lani, poročajo srbski mediji. Za nesrečo, ki je zahtevala 16 življenj, doslej kazensko ni odgovarjal še nihče.

Pritožbeno sodišče je danes sporočilo, da je ugodilo pritožbi višjega javnega tožilca v Novem Sadu in spremenilo sklep tamkajšnjega višjega sodišča, s katerim je bil ustavljen kazenski postopek proti Vesiću in nekdanji direktorici podjetja Infrastruktura železnice Srbije Jeleni Tanasković ter še štirim osebam zaradi suma hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost.

Novosadsko tožilstvo je zaradi padca nadstreška na železniški postaji novembra lani vložilo obtožnico proti Vesiću in Tanasković zaradi suma hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost. Poleg njiju je obtožilo še 11 oseb, med njimi nekdanjo pomočnico gradbenega ministra Anito Dimovski in nekdanjega generalnega direktorja omenjenega podjetja Nebojšo Šurlana.

Višje sodišče v Novem Sadu je zaradi pomanjkanja dokazov decembra lani zavrnilo obtožnico proti Vesiću, Tanasković in še štirim obtoženim. Za sedem obtoženih je obtožnico potrdilo.

Tožilstvo se je zoper odločitev pritožilo na pritožbeno sodišče, ki je pritožbi zdaj ugodilo in potrdilo obtožnico tudi za preostalo šesterico obtoženih.

Zdaj sledi začetek sojenja

To po pisanju srbskih medijev pomeni, da so odpravljene vse ovire za razpis začetka sojenja v primeru padca nadstreška in da bodo sodili vsem, ki so bili zajeti v prvi različici obtožnice.

Srbijo so po nesreči zajeli množični protesti, na čelu katerih so študenti. Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve, pa tudi obračun s korupcijo v državi in predčasne volitve.