R. K.

Nedelja,
19. 4. 2026,
14.34

Slovenska družina udeležena v prometni nesreči, otrok huje poškodovan

policija, Hrvaška, hrvaška policija | Foto Shutterstock

V soboto se je v hrvaški Istri, na cesti med Funtano in Porečem, zgodila prometna nesreča, v kateri je bila udeležena slovenska družina. Eden od otrok je v nesreči utrpel hude poškodbe, ostali trije družinski člani so lažje poškodovani, v poročilu navaja istrska policija.

Povzročitelj nesreče je 20-letni voznik avtomobila s puljskimi registrskimi tablicami, ki je vozil iz smeri Funtane proti Poreču. Med prehitevanjem kolone vozil je s sprednjim delom vozila trčil v bok avtomobila, ki ga je v isto smer vozil 39-letni državljan Slovenije, ki je v tistem trenutku zavijal levo. 

Kot je sporočila istrska policija, je bil v nesreči otrok iz avtomobila s slovenskimi registrskimi tablicami hudo poškodovan. Skupaj z 39-letno mamo, ki je v nesreči utrpela lažje poškodbe, so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico na Reki. Voznika in drugega otroka ter povzročitelja nesreče pa so oskrbeli v bolnišnici v Pulju, kjer so ugotovili, da so lažje poškodovani.

Policija okoliščine prometne nesreče še ugotavlja. 

Novice Huda prometna nesreča: voznik se bori za življenje
Novice Pijan zapeljal s ceste in se huje poškodoval, otrok sopotnik utrpel lažje poškodbe
