Slovenija Eurostat revščina

Petek, 1. 5. 2026, 8.53

41 minut

Slovenija tudi lani med državami EU z najnižjim tveganjem revščine

Ka. N., STA

ljudje | Foto Getty Images

Foto: Getty Images

Tveganju revščine ali socialne izključenosti je bilo lani v EU izpostavljenih 92,7 milijona ljudi oziroma 20,9 odstotka prebivalstva, kar je 0,1 odstotne točke manj kot predlani. Slovenija je bila s 15,5-odstotnim deležem znova med državami z najnižjim tveganjem, je ta teden objavil evropski statistični urad Eurostat.

Eurostat je med ljudi s takšnim tveganjem uvrstil tiste iz gospodinjstev, ki so se soočala z vsaj enim od treh tveganj revščine in socialne izključenosti. To so tveganje revščine, huda materialna in socialna prikrajšanost ter zelo nizka intenzivnost dela.

V primerjavi z letom 2024 se je število teh posameznikov zmanjšalo za 600.000.

Največji delež prebivalcev, izpostavljenih tveganju revščine ali socialne izključenosti, so imele lani Bolgarija (29 odstotkov), Grčija (27,5 odstotka) in Romunija (27,4 odstotka). Najmanjšega so imele Češka (11,5 odstotka), Poljska (15 odstotkov) in Slovenija (15,5 odstotka).

Slovenija se sicer redno uvršča med države EU z najnižjim tveganjem revščine in socialne izključenosti. Leta 2024 in 2023 je imela drugi najnižji delež temu tveganju izpostavljenega prebivalstva.

