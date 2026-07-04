Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) je danes čestitalo ZDA ob 250. obletnici podpisa Deklaracije o neodvisnosti. "Ta velik mejnik je več kot le praznovanje ameriške zgodovine, je tudi priložnost za razmislek o dveh stoletjih in pol svobode, demokracije in človekovega dostojanstva," je sporočil zunanji minister Tone Kajzer.

"Slovenijo in ZDA povezujejo tesne in trajne vezi prijateljstva, partnerstva in zavezništva, ki temeljijo na skupnih demokratičnih vrednotah, dodatno pa jih utrjujejo številne osebne in družinske vezi med prebivalci obeh držav," so ob čestitkah v objavi na omrežju X zapisali na MZEZ.

Čestitke ZDA 🇺🇸 ob 250. obletnici podpisa Deklaracije o neodvisnosti.



🇸🇮 in 🇺🇸 povezujejo tesne in trajne vezi prijateljstva, partnerstva in zavezništva, ki temeljijo na skupnih demokratičnih vrednotah, dodatno pa jih utrjujejo številne osebne in družinske vezi med prebivalci… pic.twitter.com/f5WdfZRqZW — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) July 4, 2026

"Generacije slovenskih izseljencev in njihovih potomcev so s svojim delovanjem na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem in tehnološkem področju pustile trajen pečat v ameriški družbi, obenem pa ohranjale živo vez z domovino, slovensko dediščino in svojimi koreninami," so dodali ter napovedali nadaljevanje prizadevanj za krepitev dvostranskih odnosov in sodelovanja.

V objavi priloženemu videoposnetku je minister Kajzer dejal, da je Slovenija ponosna, da se lahko šteje med tesne prijatelje in zaveznike ZDA, posebej ponosna pa je, ker ima prva dama ZDA Melania Trump slovenske korenine.

"Vsem Američanom želim vesel dan neodvisnosti ter trajen mir, blaginjo in uspeh v prihodnjih letih," je dodal.

ZDA bodo danes obeležile 250. obletnico razglasitve neodvisnosti oziroma sprejetja Deklaracije o neodvisnosti. Po državi bodo potekale številne prireditve, od velikih ognjemetov in zgodovinskih razstav do lokalnih parad, praznovanja pa bodo spremljali tudi izjemni varnostni ukrepi, zlasti v Washingtonu.



Osrednji državni program poteka pod okriljem pobude America250, ki jo je z zakonom ustanovil kongres in je namenjena obeležitvi sprejetja Deklaracije o neodvisnosti v Philadelphii leta 1776. Pobuda vključuje razstave, izobraževalne programe in kulturne dogodke po vsej državi.



Predsednik Donald Trump je uradnemu programu dodal še svojo pobudo Freedom 250, ki jo Bela hiša predstavlja kot domoljubno praznovanje ameriške zgodovine. Pobuda vključuje vrsto predsedniških dogodkov in domoljubnih prireditev, za katere demokrati trdijo, da jih je Trump spremenil v političen projekt svoje vlade in zasenčil pobudo obeh strank America250.



V New Yorku bo med osrednjimi dogodki tradicionalni ognjemet veletrgovine Macy's ter številne lokalne parade, koncerti in muzejske razstave.



V Washingtonu je Bela hiša skupaj z delovno skupino za praznovanje 250. obletnice pripravila osrednjo državno slovesnost, ki bo dogodek posebnega nacionalnega varnostnega pomena. Za varnost bo skrbelo okoli pet tisoč pripadnikov nacionalne garde.



Priprave na praznovanje so spremljale tudi polemike. Medtem ko Bela hiša napoveduje zgodovinsko največje praznovanje dneva neodvisnosti, so nekateri dogodki na travniku National Mall, kjer bo imel Trump nocoj svoj govor, v dneh pred osrednjo slovesnostjo pritegnili precej manj obiskovalcev od pričakovanj.