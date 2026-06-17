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Avtor:
K. M.

Sreda,
17. 6. 2026,
19.56

Osveženo pred

19 minut

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Natisni članek

Natisni članek
meduza Zagreb

Sreda, 17. 6. 2026, 19.56

19 minut

Slovenec posnel meduzo, in to v Zagrebu!

Avtor:
K. M.

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Meduza v Zagrebu | Sladkovodna meduza na Hrvaškem živi v jezeru Čingi-Lingi ob reki Dravi in ​​v reki Krki. | Foto Posnetek zaslona

Sladkovodna meduza na Hrvaškem živi v jezeru Čingi-Lingi ob reki Dravi in ​​v reki Krki.

Foto: Posnetek zaslona

Slovenski turist je v torek v Zagrebu na Plavskem jezeru, posnel sladkovodno prozorno meduzo, poroča Jutarnji list.

V torek je na Hrvaškem zaokrožil videoposnetek prozorne meduze, ki se počasi premika po vodi v jezeru na reki Savici. Sladkovodno meduzo je posnel slovenski turist, ki je potoval skozi Zagreb, na jezeru Plavac, enem od 12 jezer na reki Savici.

Pojav sladkovodne meduze v reki Savi ni nič nenavadnega, glede na to, da je ta invazivna vrsta razširjena v Evropi, pa tudi po vsem svetu, razen v polarnih območjih, je za hrvaški medij pojasnil profesor na Zoološkem inštitutu Naravoslovno-matematične fakultete Petar Kružić

Neškodljiva za ljudi

Vrsta izvira iz vzhodne Azije, iz območja reke Jangce. Na Hrvaškem živi v jezeru Čingi-Lingi ob reki Dravi in ​​v reki Krki. Zelo verjetno je, da jo najdemo tudi v drugih sladkovodnih rekah in jezerih na Hrvaškem, vendar to še ni bilo podrobno raziskano.

Ta sladkovodna meduza se hrani izključno z zooplanktonskimi raki in ne predstavlja nevarnosti za avtohtono sladkovodno favno ali za ljudi.

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