Testenine, olivno olje, tuna, paradižnikova omaka, pralni prašek, siri ... množično izginjajo s trgovskih polic v trgovinah na italijanski strani. Tam se vije kolona Slovencev in Hrvatov, ki pred podivjanimi cenami doma bežijo čez mejo in se vračajo s polnimi prtljažniki. Čas socializma je vsaj uradno že zdavnaj minil, a živimo v času, ko "potrošniki ravnajo bolj preudarno, pogosteje tehtajo razmerje med ceno in kakovostjo, vse več nakupov pa se seli v sosednje države, pri čemer odliv kupne moči v tujino ni več omejen le na območja ob italijanski meji, temveč postaja vseslovenski problem", opažajo v Trgovinski zbornici Slovenije. Stanje na parkiriščih in cene v obmejnih trgovinah v Miljah in Trstu smo preverili tudi mi ter jih primerjali s cenami v trgovinah v Sloveniji v Kopru in na Hrvaškem v Umagu. Kaj smo ugotovili, si preberite v spodnji reportaži.

Polna parkirišča avtomobilov slovenskih registrskih tablic pred večjimi živilskimi trgovinami v obmejnih krajih v Italiji, kjer ni videti več le avtomobilov koprskih in goriških registrskih tablic, temveč tudi ljubljanske, novomeške, krške, celjske in mariborske, je bil prizor, na katerega smo naleteli v torek, v tednu prvomajskih počitnic, ko smo se odpravili na teren.

V parkirni hiši trgovskega centra Montedoro, v katerem je velika živilska trgovina Ipercoop, je bilo videti registrske oznake KP, LJ, KK, CE in MB, na parkirišču pred trgovinama Famila in Eurospin v Miljah pa pretežno avtomobile koprskih registrskih tablic. Slovenskih kupcev, ki so primerjali cene, polnili vozičke in prtljažnike, je mrgolelo na vseh koncih. Poleg slovenskih je bilo opaziti tudi avtomobile hrvaških registrskih tablic, predvsem iz Pule in Reke.

Avtomobili slovenskih registrskih tablic v parkirni hiši trgovskega centra Montedoro. Foto: Ana Kovač

"Ceneje je in boljše kakovosti," pravi gospa iz Kopra.

Zakaj nakupujete v Italiji, vprašamo gospo iz Kopra, ki je hitela zlagati stvari v prtljažnik. "Ker je ceneje in boljša kakovost," odgovori kot iz topa.

Enako so nam potrdili tudi drugi naši sogovorniki. Nekateri nakupe čez mejo opravljajo redno, predvsem tisti z Obale. Gospa iz Slovenije, z avtomobilom koprskih registrskih tablic v Milje pride enkrat tedensko. "Živim v Labinu in tam so še višje cene kot v Sloveniji. Vedno, ko grem v Trst, se ustavim tukaj (v Miljah, op. p.) in nakupim, ker je precej ceneje kot v Sloveniji ali na Hrvaškem. Na primer šalša (paradižnikova omaka za testenine, op. p.) v Eurospinu na Hrvaškem stane 1,50 evra, tukaj pa 0,90 evra. To je velika razlika, zato najraje nakupujem tukaj."

Enako tudi mladenič iz Kopra, ki je s seboj prinesel dve veliki nakupovalni vreči in dejal, da pride enkrat tedensko ali enkrat na dva tedna, ker, kot pravi, "je tukaj vse ceneje." "V Sloveniji grem v trgovino samo še po meso," doda.

Nekaterim pa so nakupi v Italiji družinska tradicija, izlet, lahko rečemo bolj navada kot korist. "Prišla sva iz Ljubljane, obiskal sem starše v Kopru, nakup v Italiji pa je navada iz otroštva. Tukaj smo nakupovali že prej s starši, zdaj pa občasno pridem tudi sam, predvsem zaradi cen. Nekateri artikli so cenejši kot pri nas. Tako pridem občasno nabavit malo večjo 'špežo'. Se kar izplača. Vidim, da dosti Slovencev nakupuje v Italiji," pojasni kupec iz Ljubljane.

"Mi smo s Kopra, tu je nam kot naša država. Morda je tudi ceneje, ampak tako smo navajeni, " pravi drugi gospod iz Kopra.

"Prišli sva z Dolenjske. Imava dopust in sva se odločili, da greva na kavico in izlet, tale nakup pa je prišel povsem spontano. Kolegica je že bila tukaj in pohvalila, zato sva prišli. Zdaj je tudi meni všeč in bom prišla pogosteje. Izplača se, saj je ceneje. Od nas do tu imava uro in dvajset minut," pove ena od prijateljic z dolenjskih koncev.

Kupci prihajajo iz cele Slovenije. Foto: Ana Kovač

"V Sloveniji še vedno delajo artikle, kot da spadamo pod Rusijo"

Za številne pa je razlog za nakupovanje v Italiji tudi kakovost izdelkov. "Recimo, razlika je med Barillo v Italiji in Sloveniji. Ker v Sloveniji še vedno delajo artikle, kot da spadamo pod Rusijo," je še pripomnil Koprčan.

Koprčan je prepričan, da v Italiji kupi izdelke boljše kakovosti. Foto: Ana Kovač

Kaj se izplača kupiti? "Šalša, pašta, olje, rekla bi skoraj vse"

Kaj pa se vam najbolj izplača kupiti v Italiji? Prejeli smo skoraj identične odgovore. "Testenine, olivno olje, pralni prašek, Nutello, pa tudi izdelki brez glutena so cenejši kot v Sloveniji", "šalšo, pašto, olje", "praške, sire, pašte, rekla bi skoraj vse" in "olivno olje, testenine, tuno, detergente, mehčalce" so naštevali sogovorniki.

Tiste, ki so se pripeljali malo dlje, smo povprašali tudi, ali se jim izplača priti tudi zdaj, ko je gorivo dražje. "Tega nisva preračunali. Prideva tako redko, da je vseeno," sta dejali prijateljici z Dolenjske. "Sem ne pridem samo po nakupih, tukaj imam še druge opravke. Če bi prišla samo zaradi nakupov, potem se mi zdaj ob podražitvi goriva ne bi izplačalo priti. Potem bi nakupovala v Labinu oziroma v Kopru, ko grem k vnukom," pa pravi Slovenka, ki živi v Labinu.

Primerjali smo cene v po treh trgovinah v Italiji, Sloveniji in na Hrvaškem

Sogovorniki so ocenili, da jih njihova košarica v Italiji stane 30 odstotkov manj kot v Sloveniji. Med trgovske police smo se odpravili tudi mi in preverili, ali to res drži. V vseh treh državah smo obiskali tri enake trgovine, in sicer Lidl, Ipercoop, ki je primerljiv s slovenskim Mercatorjem in hrvaškim Konzumom, ter Despar, torej italijanski Spar, ter preverili cene izdelkov, po katere se Slovenci, pa tudi Hrvati največkrat odpravijo k sosedom.

Preden si pogledate spodnjo tabelo, naj izpostavimo nekaj dejavnikov, ki jih je treba upoštevati ob analizi cen. Cene vseh izdelkov v vseh devetih trgovinah, torej v Lidlu, Ipercoopu in Desparu v Italiji, Lidlu, Mercatorju in Sparu v Sloveniji in Lidlu, Konzumu ter Sparu na Hrvaškem, smo primerjali na isti dan, 28. 4., v primerljivih formatih trgovin. Popisali smo redne cene izdelkov, če je bila akcijska cena, pa smo to zapisali poleg. Ker je namen primerjave prikaz razlik med državami in ne rangiranje posameznih trgovcev, cen nismo objavili po posameznih verigah, temveč kot razpon cen po državah.

Znamenita Nutella: če jo kupimo po akcijski ceni, je cenejša v Sloveniji

Čeprav smo za primerjavo vzeli pakirane izdelke mednarodnih blagovnih znamk, se je izkazalo, da po posameznih državah obstajajo različna pakiranja, kar je pri primerjavi treba upoštevati. To se je izkazalo že pri znameniti Nutelli, ki je v Italiji pakirana po 950 in 450 gramov, v Sloveniji in na Hrvaškem pa po kilogram in 400 gramov.

950-gramska Nutella bi nas v Italiji stala najmanj, in sicer 7,49 evra, v Sloveniji bi za kilogramsko Nutello odšteli 8,99 evra, na Hrvaškem pa 9,99 evra. To pomeni, da je kilogramska Nutella, če zanemarimo 50 gramov, ki jih v Nutelli, kupljeni v Italiji, primanjkuje, v Sloveniji za 1,50 evra dražja kot v Italiji, na Hrvaškem pa za 2,50 evra dražja kot v Italiji. A na dan našega obiska sta dve trgovski verigi v Sloveniji kilogramsko Nutello imeli v akciji, znižana je bila na 6,89 evra, kar je 60 centov ceneje kot v Italiji, dobimo pa je tudi 50 gramov več.

450-gramska Nutella v Italiji stane med 4,88 in 4,99 evra, 400-gramska Nutella v Sloveniji stane med 4,15 in 4,19 evra, na Hrvaškem pa je cena 400 gramske Nutelle 4,69 evra. Za 50 gramov večje pakiranje v Italiji prinese najvišjo ceno. Eden od trgovcev v Sloveniji je na ta dan 400-gramsko Nutello imel po akcijski ceni 2,99 evra.

Testenine Barilla: tudi če so v Sloveniji v akciji, so v Italiji še vedno cenejše

Cena kilograma špagetov znamke Barilla številka 5 je v Italiji 1,85 evra, v Sloveniji se giblje med 2,50 in skoraj tremi evri, na Hrvaškem pa je še nekoliko višja in znaša 3,65 evra. Torej je kilogram testenin Barilla v Italiji najmanj 0,65 evra cenejši kot v Sloveniji in 1,80 evra cenejši kot na Hrvaškem. Tudi tukaj naj opomnimo, da so v eni od trgovin v Sloveniji na dan popisa cen kilogram špagetov Barilla imeli po akcijski ceni 1,99 evra, kar pa je še vedno za 14 centov več kot redna cena v Italiji.

500-gramsko pakiranje špagetov Barilla pa v Italiji v vseh trgovskih verigah, ki smo jih obiskali, stane 0,99 evra, v Sloveniji se redna cena giblje med 1,29 evra in 1,55 evra, na Hrvaškem pa je redna cena 1,09 evra. Tukaj se vrstni red nekoliko spremeni. Najcenejše 500-gramske testenine Barilla še vedno najdemo v Italiji, sledi Hrvaška, kjer je omenjeni paket dražji za deset centov, v Sloveniji pa je za najmanj 30 centov dražji kot v Italiji. Akcijskih cen pri tem izdelku na dan popisa ni bilo v nobeni od trgovin in nobeni od držav.

500-gramsko pakiranje špagetov Barilla v Italiji v vseh trgovskih verigah, ki smo jih obiskali, stane 0,99 evra. Foto: Ana Kovač

Pesto Barilla Genovese absolutno najcenejši v Italiji

190-gramska bazilikina omaka za testenine pesto Barilla Genovese v Italiji stane med 2,49 in 2,59 evra, v Sloveniji med 3,97 in 3,99 evra, na Hrvaškem pa med 4,79 in 5,19 evra. V Italiji je torej za najmanj 1,38 evra cenejša kot v Sloveniji in najmanj 2,20 evra cenejša kot na Hrvaškem. Podobno je tudi s paradižnikovimi omakami, ki jih ljudje radi kupujejo čez mejo, a jih zaradi neenotnih pakiranj ni bilo mogoče primerjati. Police, kjer se nahajajo, so na dan našega obiska bile močno izropane.

Izropana polica s paradižnikovimi omakami. Foto: Ana Kovač

Čokolada Milka: na Hrvaškem je najdražja in v paketu je je manj

Tudi pri čokoladi Milka se je izkazalo, da je po posameznih državah različno pakirana. V Italiji po 90 gramov, v Sloveniji po 90 ali 100 gramov, na Hrvaškem pa po 80 gramov. Redna cena te priljubljene sladkarije se v Italiji giblje med 1,69 evra in 1,79 evra, v Sloveniji po redni ceni stane 1,99 evra, na Hrvaškem pa se redna cena giblje med 1,99 in 2,25 evra. V Italiji je torej za najmanj 20 centov cenejša kot v Sloveniji in na Hrvaškem, pri čemer je na Hrvaškem v paketu dobimo 20 gramov manj, ponekod v Sloveniji pa deset gramov manj.

Kinder Bueno v Italiji 50 centov cenejši kot v Sloveniji in najmanj 1,30 evra cenejši kot na Hrvaškem

Paket petih čokoladic Kinder Bueno, ki tehta 215 gramov, v Italiji stane 3,99 evra, v Sloveniji pa natanko 50 centov več, torej 4,49 evra. Precej bolj brutalna je cena na Hrvaškem, kjer paket petih čokoladic Kinder Bueno stane med 5,30 in 6,15 evra, kar je najmanj 1,30 evra več kot v Italiji.

Čips Pringles: v Italiji največje pakiranje in najnižja cena

Tudi čips Pringles je v Italiji v večjem pakiranju kot v Sloveniji in na Hrvaškem. V Italiji ga prodajajo v paketih po 175 ali 185 gramov, v Sloveniji in na Hrvaškem pa v pakiranjih po 165 gramov. V Italiji 175- ali 185-gramsko pakiranje stane med 2,39 in 2,63 evra, v Sloveniji pa za deset ali 20 gramov manjše pakiranje stane 3,39 evra, kar je med 0,70 evra in evrom več kot v Italiji. Na Hrvaškem 165-gramsko pakiranje stane med 3,49 in 3,69 evra, kar je najmanj 0,86 evra več kot v Italiji.

Namaz Philadelphia: cenejšega je mogoče dobiti v Sloveniji

Cena 220-gramskega namaza Philadelphia je v Italiji 2,39 evra, 250-gramskega namaza pa 2,99 evra. Medtem v Sloveniji v eni od trgovin 195-gramski namaz stane 3,49 evra, kar je najmanj 50 centov več kot v Italiji. Po drugi strani pa eden od slovenskih trgovcev ponuja kar 265-gramski namaz Philadelphia, katerega redna cena je 2,99 evra, ta dan pa je bil še v akciji in je stal 2,19 evra. Na Hrvaškem pa le 175-gramsko pakiranje stane med 3,39 in 3,69 evra.

Cene namazov Philadelphia v eni od trgovin v Italiji. Foto: Ana Kovač

Prašek Dash: akcijska cena v Sloveniji podobna redni ceni v Italiji ali: v Sloveniji za enako ceno kupimo en prašek, v Italiji dva

Preverili smo tudi ceno priljubljenega 1,8-litrskega tekočega praška Dash za perilo za 40 pranj. Cena tega se v Italiji giblje med 11,90 in 12,49 evra, v Sloveniji med 23,29 in 23,59 evra, v akciji pa med 11,19 in 13,99 evra. Rednih cen na Hrvaškem ni bilo. Pri enem od trgovcev smo našli le akcijsko, ta je znašala 14,99 evra. Vidimo torej lahko, da se omenjeni prašek v Sloveniji, če ga kupimo v času akcije, dobi po podobni ceni kot v Italiji. Če gledamo z drugimi očmi, pa lahko rečemo, da v Sloveniji za enako ceno kupimo en prašek, v Italiji pa dva.

Kozmetika Nivea: redna cena v Italiji podobna, včasih malo nižja ali malo višja kot akcijska cena v Sloveniji

Primerjali smo še cene treh kozmetičnih izdelkov znamke Nivea – 50-mililitrskega ženskega roll-ona, 150-mililitrskega ženskega spreja in 200-mililitrske kreme za obraz.

Cena roll-ona Nivea je v Italiji med 2,58 in 2,89 evra, v Sloveniji med 3,69 in 4,59 evra, na Hrvaškem med 3,29 in 3,99 evra. Tako v Sloveniji kot na Hrvaškem so ga v nekaterih trgovinah ponujali po akcijski ceni. Ta se je v Sloveniji gibala med 2,75 in 2,77 evra, na Hrvaškem pa je po akcijski ceni roll-on stal 3,19 evra. Akcijska cena v Sloveniji je še vedno nekoliko višja od najnižje redne cene v Italiji.

150-mililitrski sprej Nivea je v Italiji stal med 2,69 in 2,99 evra, v Sloveniji med 3,69 in 4,19 evra, na Hrvaškem med 3,19 in 3,99 evra. Tudi ta izdelek so v Sloveniji in na Hrvaškem na dan popisa pri nekaterih trgovcih ponujali po akcijskih cenah, in sicer je ta v Sloveniji znašala med 2,51 in 2,77 evra, na Hrvaškem 2,99 evra. Če upoštevamo akcijsko ceno, bi ta izdelek res najceneje dobili v Sloveniji, in sicer za 18 centov ceneje kot v Italiji, če gledamo redno ceno, pa je Nivea sprej v Sloveniji za najmanj 70 centov dražji kot v Italiji.

Cena 200-mililitrske kreme Nivea je v Italiji med 4,49 in 4,99 evra, v Sloveniji po redni ceni stane 4,69 evra, na Hrvaškem pa 6,29 evra. V Sloveniji je na dan popisa pri enem trgovcu imela akcijsko ceno 2,81 evra. Če bi torej ujeli to akcijo, bi kremo v Sloveniji kupili za najmanj 1,68 evra ceneje kot v Italiji. Tudi redna cena je v Sloveniji v enem primeru le za 20 centov višja kot v Italiji, v enem primeru pa je za 30 centov nižja kot v Italiji. Na Hrvaškem pa je ista krema po redni ceni dražja za najmanj 1,30 evra od kreme, kupljene v Italiji.

1,5 litrska Coca-Cola je cenejša v Sloveniji kot v Italiji. Foto: Reuters

Tudi ikonični pijači Coca-Cola in Fanta v državah, ki smo jih obiskali, pakirajo drugače. V Italiji in Sloveniji smo jih našli pakirane po 1,5 litra, na Hrvaškem po dva litra. 1,5-litrska Coca- Cola je v Italiji po redni ceni stala med 1,80 in 2,19 evra, v Sloveniji med 1,73 in 1,99 evra. V obeh državah so jo na dan obiska prodajali po akcijski ceni. V Italiji je znašala 1,79 evra, v Sloveniji med 1,46 in 1,59 evra. Medtem so na Hrvaškem prodajali dvolitrsko Coca-Colo po 2,29 in 2,39 evra.

1,5-litrska Fanta je v Italiji po redni ceni stala med 1,59 in 1,69 evra, v Sloveniji pa med 1,95 in 1,99 evra. Pri nas so jo na ta dan prodajali po akcijski ceni, ki se je gibala med 1,46 in 1,59 evra, kar je enako redni ceni v Italiji. Na Hrvaškem je dvolitrsko pakiranje Fante stalo med 2,29 in 2,55 evra.

Ugotovimo, da je Coca-Cola, ne glede na redno ali akcijsko ceno, za vsaj nekaj centov cenejša v Sloveniji, Fanta pa v Italiji.

Energijska pijača Red Bull v Italiji cenejša za najmanj 30 centov

250-mililitrski Red Bull v Italiji stane med 1,19 in 1,35 evra, v Sloveniji 1,69 evra, na Hrvaškem med 1,69 in 1,79 evra. V Italiji in Sloveniji so ga pri enem trgovcu imeli v akciji – v Italiji je akcijska cena bila 1,21 evra, v Sloveniji pa 1,29 evra.

Medtem ko si Slovenija in Hrvaška delita enako oziroma podobno ceno, je v Italiji ta napitek z upoštevanjem redne cene najmanj 0,34 evra cenejši.

Energijska pijača Red Bull je v Italiji za najmanj 0,34 evra cenejša kot v Sloveniji in na Hrvaškem. Foto: Guliverimage

Pivo najdražje v Sloveniji

Primerjali smo še cene nizozemskega piva Heineken in španskega piva Corona. Tako kot pri številnih izdelkih, tudi ti dve pivi prodajajo v različno velikih pakiranjih, tako med posameznimi državami kot znotraj ene države. Pivo Heineken je v Italiji ustekleničeno v 400-mililitrske steklenice, v Sloveniji in na Hrvaškem pa v 330-mililitrske steklenice. Corono pa se v Italiji dobi v 330-mililitrskih steklenicah, v Sloveniji v 355-mililitrskih steklenicah, na Hrvaškem pa ponekod v 330-, ponekod pa v 355-mililitrskih steklenicah.

Cena steklenice 400-mililitrskega Heinekena je v Italiji 0,99 evra, na Hrvaškem enaka količina stane med 1,29 in 1,95 evra, v Sloveniji pa steklenica 330-mililitrskega Heinekena stane med 1,37 in 1,39 evra. Tudi tukaj se nakup v Italiji izkaže za najcenejšo opcijo. Dobimo namreč 40 mililitrov več piva kot v steklenicah v Sloveniji in to za 38 ali 40 centov manj kot v Sloveniji. Na Hrvaškem v steklenici sicer dobimo enako količino piva, a je vsaj za 30 centov dražje kot v Italiji. S ceno 1,29 evra in količino 400 mililitrov tudi Hrvaška ponuja cenejšo opcijo kot Slovenija.

Pri pivu Corona pa v slovenskem pakiranju dobimo nekoliko več piva, a je tudi cena višja kot v Italiji. Za 330-mililitrsko steklenico piva Corona je v Italiji potrebno odšteti med 1,39 in 1,49 evra, v Sloveniji za 355-mililitrsko steklenico med 1,99 evra in 2,09 evra (v akciji, ki jo je na dan obiska imela ena trgovska veriga, je stala 1,68 evra), na Hrvaškem pa so imeli v eni trgovini 330-mililitrsko steklenico, ki je stala 2,05 evra, v preostalih pa 355-mililitrsko steklenico, katere cena se je gibala med 2,19 in 2,22 evra.

Pijača Aperol na Hrvaškem skoraj enkrat dražja kot v Italiji, v Sloveniji dražja za eno tretjino

Grenčica Aperol, v katero za priljubljeno poletno pijačo Aperol Spritz zmešamo še mineralno vodo in penino, je ponekod ustekleničena v litrske steklenice, ponekod pa v 700-mililitrske. V Italiji tako liter Aperola dobimo za 13,39 evra, 700 mililitrov pa za 9,60 evra. V trgovinah v Sloveniji smo videli samo litrski Aperol, ki ga prodajajo za 20,19 evra, na Hrvaškem pa 700-mililitrski Aperol, ki stane 18,99 evra. Kot vidimo, lahko za ceno enega 700-mililitrskega Aperola na Hrvaškem v Italiji dobimo skoraj dva 700-mililitrska Aperola, liter Aperola pa je v Sloveniji v primerjavi z Italijo dražji za 6,80 evra.

Za ceno enega 700-mililitrskega Aperola na Hrvaškem v Italiji dobimo skoraj dva 700-mililitrska Aperola, liter Aperola pa je v Sloveniji v primerjavi z Italijo dražji za 6,80 evra. Foto: Pexels

Kava Lavazza: 2 × 250 gramov v Italiji cenejše kot v Sloveniji 1 × 250 gramov

Za zadnji primer pa smo vzeli italijansko kavo Lavazza, natančneje 250-gramsko kavo Lavzza Crema e Gusto. Ta nas bi v Italiji stala med 5,19 in 5,99 evra, v Sloveniji in na Hrvaškem pa 9,59 evra, kar je najmanj 3,60 evra več kot v Italiji. Še bolj zanimivo je, da dvojno pakiranje te iste kave, torej 2 × 250 gramov, v Italiji stane med 9,29 in 9,39 evra, kar je manj kot cena enega paketa v Sloveniji in na Hrvaškem.

Manjši izdelki v Sloveniji tudi do 1,50 evra dražji, nekateri enkrat dražji kot v Italiji

Seveda je to le košarica 19 izdelkov, ki smo jih v nekaj trgovinah primerjali med seboj po posameznih državah, a je očitno dovolj velika, da ob koncu te reportaže lahko rečemo, da nas Italija po ugodnejših cenah še vedno krepko prehiteva. Zato ni prav nič čudno, da, kot pravijo v Trgovinski zbornici Slovenije, "odliv kupne moči v tujino ni več omejen le na območja ob italijanski meji, temveč postaja vseslovenski problem".

Samo naša majhna analiza je namreč pokazala, da so številni manjši izdelki v Sloveniji v primerjavi z Italijo tudi do 1,50 evra dražji, nekateri, kot sta prašek in kava, pa so v Sloveniji kar še enkrat dražji. Rečemo lahko le, da slovenske kupce rešujejo akcijske cene, ki so podobne tistim, ki jih vidimo v Italiji. A te žal niso vedno na voljo.

Pet paketov testenin Barilla po 500 gramov smo v Italiji dobili za manj kot pet evrov. Foto: Ana Kovač

Bo kdaj drugače?

Pa se bodo razmere kdaj izboljšale? T. i. tretji politični blok – stranke NSi, SLS, Fokus, Demokrati in Resni.ca – je spisal predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, v katerem je predlagano znižanje stopnje DDV na osnovna živila z 9,5 na pet odstotkov. Podpirajo ga tudi v Trgovinski zbornici Slovenije, iz vrst sindikatov in stranke Levica pa prihajajo očitki, da bi se znižanje DDV prelilo v višje marže trgovcev, ne v nižje maloprodajne cene.

A v zbornici so na to odgovorili, da je slovenski trg živil izrazito konkurenčen, med trgovskimi verigami pa naj bi potekala stalna cenovna tekma. "V tej si nihče ne more privoščiti, da bi davčno razbremenitev zadržal zase," so prepričani. Prvi, ki bo cene znižal, bo namreč pridobil tržni delež, menijo.

Italija, Hrvaška in Madžarska za nekatera osnovna živila že uporabljajo petodstotno stopnjo DDV, Avstrija pa bo z junijem uvedla 4,9-odstotno.

A "dokler slovenska stopnja ostaja višja, izgubljajo domači trgovci, njihovi dobavitelji in državni proračun," svarijo trgovci, saj bodo slovenski kupci verjetno še naprej množično nakupovali čez mejo.