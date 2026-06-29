Slovenka in Slovenec v restavraciji na Hrvaškem povzročila popoln kaos. Morali so ju zvezati.

Ženska in moški iz Slovenije sta v nedeljo v restavraciji v Istri, natančneje v Lovrečici, povzročila popoln kaos. Napadla sta tudi policiste, zato so ju morali zvezati. Osumljenca so odpeljali v pripor, policija pa je danes sporočila, da so končali kriminalistično preiskavo zoper njiju. Osumljena sta storitve več kaznivih dejanj, poroča Jutarnji list.

Štiriinpetdesetletna državljanka Slovenije je osumljena storitve petih kaznivih dejanj grožnje in dveh kaznivih dejanj telesne poškodbe, 20-letni državljan Slovenije pa storitve dveh kaznivih dejanj grožnje, dveh kaznivih dejanj telesne poškodbe in enega kaznivega dejanja prisile zoper uradno osebo.

Policisti so namreč včeraj zvečer prejeli prijavo o težavah v gostinskem objektu v Lovrečici, kjer se je zgodil konflikt med več osebami. Ob prihodu policistov so se vse osebe pomirile, razen 54-letnice in 20-letnika, ki sta še naprej kričala, kmalu pa sta začela žaliti in poniževati policiste. Ženska je policistom grozila s smrtjo. Nato je poskušala zapustiti kraj dogodka, zaradi česar so policisti proti njej uporabili silo.

Priprli so ju

V tistem trenutku je 20-letnik zgrabil policista za roko, ga potegnil in poskušal osvoboditi 54-letnico. Policisti so tudi proti njemu uporabili silo in oba odpeljali na policijsko postajo.

Med kriminalistično preiskavo je bilo ugotovljeno, da sta 54-letnica in 20-letnik grozila tudi 80-letnici, 86-letnici in 44-letniku, s katerimi so se pred prihodom policistov spopadli na terasi restavracije, ter zoper njih storila kazniva dejanja telesne poškodbe.

Po končani kriminalistični preiskavi so osumljenca 28. junija zvečer odpeljali v priporno enoto istrske policijske uprave.