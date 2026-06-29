Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
14.31

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,78

Natisni članek

Natisni članek
Hrvaška pretep Istra policija

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 14.31

30 minut

Slovenka in Slovenec v restavraciji na Hrvaškem povzročila popoln kaos. Morali so ju zvezati.

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,78
Hrvaška, turizem, cene, restavracija | Incident se je zgodil v gostinskem objektu v Lovrečici. Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Incident se je zgodil v gostinskem objektu v Lovrečici. Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Ženska in moški iz Slovenije sta v nedeljo v restavraciji v Istri, natančneje v Lovrečici, povzročila popoln kaos. Napadla sta tudi policiste, zato so ju morali zvezati. Osumljenca so odpeljali v pripor, policija pa je danes sporočila, da so končali kriminalistično preiskavo zoper njiju. Osumljena sta storitve več kaznivih dejanj, poroča Jutarnji list.

Štiriinpetdesetletna državljanka Slovenije je osumljena storitve petih kaznivih dejanj grožnje in dveh kaznivih dejanj telesne poškodbe, 20-letni državljan Slovenije pa storitve dveh kaznivih dejanj grožnje, dveh kaznivih dejanj telesne poškodbe in enega kaznivega dejanja prisile zoper uradno osebo.

Policisti so namreč včeraj zvečer prejeli prijavo o težavah v gostinskem objektu v Lovrečici, kjer se je zgodil konflikt med več osebami. Ob prihodu policistov so se vse osebe pomirile, razen 54-letnice in 20-letnika, ki sta še naprej kričala, kmalu pa sta začela žaliti in poniževati policiste. Ženska je policistom grozila s smrtjo. Nato je poskušala zapustiti kraj dogodka, zaradi česar so policisti proti njej uporabili silo.

Priprli so ju 

V tistem trenutku je 20-letnik zgrabil policista za roko, ga potegnil in poskušal osvoboditi 54-letnico. Policisti so tudi proti njemu uporabili silo in oba odpeljali na policijsko postajo.

Med kriminalistično preiskavo je bilo ugotovljeno, da sta 54-letnica in 20-letnik grozila tudi 80-letnici, 86-letnici in 44-letniku, s katerimi so se pred prihodom policistov spopadli na terasi restavracije, ter zoper njih storila kazniva dejanja telesne poškodbe.

Po končani kriminalistični preiskavi so osumljenca 28. junija zvečer odpeljali v priporno enoto istrske policijske uprave.

Bol na Braču
Novice Šok za dopustnike na Braču: sredi sezone brnijo gradbeni stroji
Tedros Adhanom Ghebreyesus
Novice Direktor WHO opozarja: Evropski domovi, delovna mesta in šole niso bile zgrajeni za takšne temperature
Jadrolinija električni avtomobil volkswagen ID.7
Novice Drama sredi Jadrana: zaradi okvare trajekta potniki za več ur obtičali na morju
Požar na otoku Vis
Novice Obsežen požar na hrvaškem otoku: na delu 70 gasilcev in tri letala, prihaja dodatna pomoč #video
Hrvaška pretep Istra policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.