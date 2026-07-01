Skrivnost "zelenih čevljev" na Everestu razrešena po 30 letih

Truplo moškega, ki je skoraj tri desetletja na Mount Everestu služilo kot mračna orientacijska točka za alpiniste, ima zdaj uradno ime. Indijske oblasti so potrdile, da gre za Dorjeja Morupa, člana indo-tibetanske mejne policije, ki je umrl v tragediji leta 1996.

Na severni strani Mount Everesta, v tako imenovanem območju smrti, je 30 let ležalo truplo moškega v neonsko zelenih alpinističnih čevljih, ki so bili dobro vidni v snegu. Alpinisti so ga poznali kot Green Boots oziroma "zeleni čevlji". Za mnoge je bil srhljiv opomin, kako malo prostora za napake je na najvišji gori sveta, hkrati pa tudi ena najbolj znanih orientacijskih točk na poti proti vrhu.

Dolga leta je veljalo, da gre za indijskega alpinista Tsewanga Paljorja. Zdaj pa so indijske oblasti po analizi DNK potrdile, da je bil moški v resnici Dorje Morup, njegov soplezalec z odprave indo-tibetanske mejne policije.

Izginil med eno najbolj smrtonosnih sezon

Morup je bil član indijske odprave, ki je maja 1996 poskušala doseči vrh Everesta s severne, tibetanske strani. Skupaj z njim sta bila v odpravi še Paljor in Tsewang Smanla.

Trojica je 10. maja nadaljevala proti vrhu, čeprav se je vreme hitro slabšalo. Po radijski zvezi so sporočili, da so dosegli vrh, nato pa jih je med sestopom zajel silovit vihar. Nihče od treh se ni vrnil v tabor.

Isti dan je Everest zahteval več življenj tudi med drugimi odpravami. Tragedija leta 1996 velja za eno najbolj znanih v zgodovini alpinizma na Everestu.

Truplo postalo mračna znamenitost

Morupovo truplo je ležalo v skalni votlini na okoli 8.500 metrih nadmorske višine. Zaradi neonsko zelenih čevljev se ga je hitro prijel vzdevek Green Boots.

V naslednjih letih so ga poznali skoraj vsi, ki so se na vrh Everesta odpravljali po severni smeri. Nekateri so ga uporabljali kot orientacijsko točko, drugi kot opozorilo, da se pravi boj na Everestu pogosto začne šele pri sestopu.

V območju smrti, nad približno 8 tisoč metri, je kisika tako malo, da človeško telo ne more normalno delovati. Reševanje ali odstranjevanje posmrtnih ostankov je tam izjemno nevarno, zato številni umrli alpinisti ostanejo na gori desetletja.

Indija želi posmrtne ostanke pripeljati domov

Po novi identifikaciji indijske oblasti načrtujejo zahtevno operacijo, s katero bi Morupove posmrtne ostanke prinesli z gore in jih vrnili domov. Pri tem naj bi sodelovali izkušeni višinski šerpe, operacija pa bi potekala s tibetanske strani Everesta.

Naloga bo izjemno zahtevna. Telo, ki je desetletja ležalo v mrazu, je lahko zmrznjeno v led, prenos na takšni višini pa pomeni veliko tveganje tudi za reševalce.

Za Morupovo družino in indijske oblasti ima identifikacija velik simbolni pomen. Moški, ki je bil dolga leta znan le po svojih čevljih, je znova dobil ime in priimek.