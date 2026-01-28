Avtoprevozniki iz štirih držav Zahodnega Balkana danes že tretji dan blokirajo terminale za tovorni promet na mejnih prehodih proti schengenskemu območju zaradi nezadovoljstva ob uvedbi novega sistema nadzora vstopa in izstopa (EES). Finančna škoda zaradi nezmožnosti izvoza po ocenah gospodarstvenikov znaša že več sto milijonov evrov.

Blokade terminalov za tovorni promet na mejnih prehodih izvajajo avtoprevozniki iz Srbije, Bosne in Hercegovine (BiH), Črne gore ter Severne Makedonije, trajale pa bodo predvidoma sedem dni oz. do izpolnitve zahtev.

Izgube med 100 in 150 milijoni evrov

Predsednik nemško-srbske gospodarske zbornice Filip Simović je danes za srbsko javno radiotelevizijo RTS dejal, da posredne in neposredne izgube znašajo med 100 in 150 milijoni evrov.

Foto: Reuters

Zunanjetrgovinska zbornica Bosne in Hercegovine (VTKBiH) je danes medtem opozorila, da so podjetja v BiH zaradi blokade doslej prijavila za 16,75 milijona konvertibilnih mark (8,5 milijona evrov) škode.

V Črni gori grozi pomanjkanje zalog goriva

V Črni gori zaradi protesta avtoprevoznikov medtem grozi pomanjkanje zalog goriva, ki so zaradi blokade prevoza teh surovin omejene na le še nekaj dni, so po poročanju črnogorskih medijev sporočili s tamkajšnjega ministrstva za energetiko in rudarstvo.

Blokada bo trajala predvidoma sedem dni, pri čemer je Simović za RTS dejal, da bi do konca tedna že lahko našli začasno rešitev.

Foto: Reuters

Združenja avtoprevoznikov iz omenjenih štirih držav zahtevajo, da se jim omogoči daljše bivanje v EU, saj imajo zaradi uvedbe novega sistema težave tudi z določilom, po katerem lahko poklicni vozniki iz tretjih držav v schengenskem prostoru bivajo največ 90 dni v obdobju šestih mesecev.

V združenjih trdijo, da EU avtoprevoznike obravnava kot nezakonite migrante ali celo kot kriminalce

Kot poudarjajo v združenjih, EU avtoprevoznike obravnava kot nezakonite migrante ali celo kot kriminalce, samo v zadnjih sedmih dneh jih je bilo aretiranih najmanj devet.

Foto: Reuters

Iz Evropske komisije so v začetku tedna sporočili, da pozorno spremljajo razmere in so v stiku s partnerskimi državami na Zahodnem Balkanu. Zagotovili so tudi, da ima to vprašanje polno pozornost Komisije in da delo na tem področju že poteka.