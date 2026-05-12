Sindikati nezadovoljni: napovedujejo ukrepe

Predstavniki sindikalnih central bodo danes na skupni novinarski konferenci v Ljubljani predstavili aktivnosti, ki jih načrtujejo po sprejetju interventnega zakona za razvoj Slovenije. Zakonu so ostro nasprotovali že med parlamentarnim postopkom ter v primeru sprejetja napovedali začetek zbiranja podpisov za zakonodajni referendum.

DZ je v ponedeljek s 47 glasovi za in 35 proti sprejel interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je predlagal trojček NSi, SLS, Fokus ter stranki Demokrati in Resni.ca. Gre za zakonski omnibus, ki posega v več zakonov. Med drugim prinaša uvedbo razvojne kapice pri 7.500 evrih bruto plače ter nekatere sistemske rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in t. i. normirancev, davkov in socialnih prispevkov, znižanje DDV za nekatera osnovna živila, ukinja prispevek za dolgotrajno oskrbo za upokojence, odpravlja pa tudi prepoved dela zdravstvenih delavcev, ki so zaposleni v javni zdravstveni mreži, pri zasebnikih, in prepoved sklepanja pogodb med javnimi zdravstvenimi zavodi in zasebniki.

SDS, NSi, SLS, Fokus in Demokrati: Gre za nujne ukrepe

Stranke nastajajoče koalicije – SDS, NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov – trdijo, da gre za nujne ukrepe za razbremenitev gospodarstva in prebivalstva po štirih letih, v katerih je levosredinska koalicija po njihovih navedbah zgolj povečevala obremenitve in s tem zmanjšala gospodarsko konkurenčnost Slovenije.

Stranke odhajajoče koalicije so opozorile, da bo zakon prinesel za milijardo evrov javnofinančnega izpada. Tudi sindikati svarijo, da prinaša velika tveganja za stabilnost družbenih podsistemov, predvsem pokojninskega in zdravstvenega.

Zato so predstavniki sindikalnih central že prejšnji teden napovedali, da bodo, če DZ sprejme zakon, začeli zbirati podpise, potrebne za razpis zakonodajnega referenduma. Tudi v Svobodi, SD in Levici Vesni so napovedali zakonodajni referendum. Odpira pa se vprašanje, ali je referendum o zakonu sploh dopusten. Ustava namreč med zakonske izjeme, na katere referendum ni mogoč, uvršča tudi zakone, ki posegajo na področje davkov.