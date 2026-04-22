Silovita eksplozija v Splitu, umrla ena oseba

Na ulici Domovinskega rata v soseski Ravne njive v Splitu je sinoči okoli 22.40 odjeknila močna eksplozija. Umrla je ena oseba, so sporočili iz policije, njena identiteta pa še ni znana.

Na kraju tragedije, kamor so sinoči napotili vse razpoložljive policijske sile, zjutraj še poteka preiskava, s katero ugotavljajo, kako se je eksplozija sploh zgodila.

Preiskava poteka v prisotnosti policistov in namestnika okrožnega državnega tožilstva okrožja Split.

Zaradi eksplozije je policija zaprla vhod v mesto od ulice Domovinskega rata na Ravnih njivah do križišča s Solinsko ulico.

Več informacij naj bi bilo znanih čez dan.