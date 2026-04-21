Silovit ukrajinski napad na rusko naftnoplinsko podjetje #video #vŽivo

Po napadu ukrajinskih brezpilotnih letal na ključno črnomorsko pristanišče Tuapse, kjer stoji rusko naftnoplinsko podjetje Rosneft, je na terminalu izbruhnilo več požarov, poročajo tudi o mrtvih.

Pomembnejši dogodki dneva:



11.00 Silovit napad na rusko naftnoplinsko podjetje

Naftne objekte Rosnefta je prizadela vrsta napadov, v katerih so umrli in poškodovani, uničena je tudi civilna infrastruktura. To je že drugi napad na istem mestu v manj kot tednu dni, piše The Moscow Times.

Po dostopnih informacijah je bila tarča rafinerija v lasti Rosnefta, ki si še ni povsem opomogla od zadnjega napada. Po družbenih omrežjih krožijo videoposnetki gorečih rezervoarjev za nafto, lokalne oblasti pa trdijo, da so bili poškodovani tudi plinovod, cerkev in dve šoli.