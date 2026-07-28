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Avtorji:
R. K., Na. R., STA

Torek,
28. 7. 2026,
14.11

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Natisni članek
Japonska potres

Torek, 28. 7. 2026, 14.11

1 ura, 7 minut

Silovit potres prizadel Japonsko, umrlo naj bi več ljudi #video #foto

Avtorji:
R. K., Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,45

Jug Japonske je danes prizadel močan potres z magnitudo 7,1, je sporočila Japonska meteorološka agencija. Ob tem je izdala opozorilo pred cunamijem, poročajo tuje tiskovne agencije. V nakupovalnem središču v mestu Kašima v prefekturi Kumamoto, ki je bilo poškodovano v današnjem hudem potresu, naj bi umrlo več ljudi, poroča japonska televizija TBS, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP. Policija navedb o smrtnih žrtvah za zdaj še ni mogla potrditi.

Policija je predhodno sporočila, da je prejela informacije o domnevni eksploziji v nakupovalnem središču Aeon Mall v mestu Kašima, a ni navedla podatkov o morebitni škodi ali žrtvah. Gasilci so nato v izjavi sporočili, da je bilo več ljudi ujetih v nakupovalnem središču, potem ko se je zrušilo njegovo drugo nadstropje.

Japonska, potres | Foto: Reuters Foto: Reuters Japonska, potres | Foto: Reuters Foto: Reuters

Po podatkih Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra (EMSC) so se tla stresla ob 16.27 po krajevnem času (9.27 po srednjeevropskem). Potres je imel magnitudo 6,8, njegovo žarišče je bilo v prefekturi Kumamoto na otoku Kjušu na globini deset kilometrov pod površjem. Sledilo je več popotresnih sunkov.

Japonska meteorološka agencija je po potresu izdala opozorilo pred cunamijem. Valovi bi lahko dosegli višino do enega metra, so še navedli.

Brez elektrike ostalo 45 tisoč gospodinjstev in objektov

Po podatkih lokalnega dobavitelja električne energije Kyushu Electric Power je v prefekturi Kumamoto brez električne energije okoli 45 tisoč gospodinjstev in objektov.

Pristojne japonske oblasti so sporočile, da na jedrskih elektrarnah po potresu niso zaznali nobenih motenj v delovanju. V podjetju Kyushu Electric Power pa so navedli, da trije jedrski reaktorji, ki so v tistem trenutku delovali v regiji, še naprej obratujejo normalno.

Japonska premierka Sanae Takaiči je ministrstvom naročila, naj hitro ocenijo razmere in sprejmejo potrebne nujne ukrepe.

Japonska, potres | Foto: Reuters Foto: Reuters Japonska, potres | Foto: Reuters Foto: Reuters

Močna potresa z magnitudama 6,5 in 7,3 sta prefekturo Kumamoto prizadela že leta 2016 in skupaj s popotresnimi sunki zahtevala več kot 270 smrtnih žrtev, poškodovanih je bilo več kot 2.800 ljudi. Povzročila sta tudi hude poškodbe na zgradbah, med drugim na znamenitem gradu Kumamoto. Okoli deset tisoč ljudi so morali začasno nastaniti v zasilnih nastanitvah.

Vsako leto več sto potresov

Japonska je ena od potresno najaktivnejših držav na svetu, saj leži na štirih glavnih tektonskih ploščah ob zahodnem robu t. i. pacifiškega ognjenega obroča. Na otočju, kjer živi okoli 125 milijonov ljudi, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP vsako leto več sto potresov oz. okoli 18 odstotkov vseh potresov na svetu.

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