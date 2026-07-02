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Avtor:
Sa. B.

Četrtek,
2. 7. 2026,
6.10

Osveženo pred

1 minuta

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Natisni članek
Ukrajina Rusija vojna Volodimir Zelenski Vladimir Putin

Četrtek, 2. 7. 2026, 6.10

1 minuta

Vojna v Ukrajini

Silovit napad z droni in raketami na Kijev terjal več smrtnih žrtev #vŽivo

Avtor:
Sa. B.

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Napad na Kijev, Ukrajina | V mestu je bilo slišati več eksplozij, izbruhnili pa so tudi številni požari. | Foto Reuters

V mestu je bilo slišati več eksplozij, izbruhnili pa so tudi številni požari.

Foto: Reuters

Ruske sile so na ukrajinsko prestolnico Kijev izvedle silovite napade z raketami in droni, v katerih je umrlo najmanj osem ljudi, so po poročanju BBC sporočile oblasti. Le nekaj ur zatem ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski opozoril, da Rusija pripravlja "obsežen napad", so bile napadane stavbe v več delih mesta, številna naselja pa so evakuirali.

Vodja kijevske vojaške uprave Timur Tkačenko je dejal, da je bilo v napadih ubitih najmanj osem ljudi, še 25 pa je ranjenih. "Sovražnik ponovno namerno cilja na stanovanjska območja in ubija civiliste. Imamo veliko število žrtev, vključno z otroki, škoda pa je obsežna," je dejal v zgodnjih jutranjih urah.

V Kijevu je bilo po poročanju BBC slišati eksplozije brezpilotnih letal ter križarskih in balističnih raket. Po mestu je izbruhnilo več požarov, o škodi so poročali tudi na reševalni postaji, kjer je bila vsaj ena oseba hudo poškodovana in je v kritičnem stanju.

Na napade se je odzvalo rusko obrambno ministrstvo in sporočilo, da so bili odgovor na nedavne ukrajinske napade na ruske energetske objekte. Po njihovih navedbah so napadli tudi vojaške baze v osrednji in vzhodni Ukrajini.

Poljska v zrak dvignila lovska letala

Na napade je reagirala tudi Poljska, ki je aktivirala svoja lovska letala, ukrep pa označila za preventivnega. O napadih na poljsko ozemlje ne poročajo. "Ti ukrepi so preventivne narave ter so namenjeni varovanju in zaščiti zračnega prostora, zlasti na območjih, ki mejijo na ogrožena območja," je poljska vojska zapisala na omrežju X.

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