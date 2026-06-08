Kitajski predsednik Ši Džinping je danes prispel na dvodnevni obisk v Severno Korejo, kjer ga je skupaj z ženo sprejel voditelj Kim Džong Un. Južna Koreja je ob tem znova izpostavila potrebo po jedrski razorožitvi Korejskega polotoka, čeprav ne kaže, da bi bil Pjongjang pripravljen na razprave o tem vprašanju.

Kitajskega voditelja so ob prihodu v Pjongjang pričakali z rdečo preprogo in transparentom, s katerim so mu izrazili dobrodošlico in pozdravili "neuničljivo prijateljstvo" med Kitajsko in Severno Korejo, poročata francoska tiskovna agencija AFP in španska EFE.

Kitajska je že desetletja daleč najpomembnejša trgovinska partnerica Severne Koreje in ključni vir diplomatske in gospodarske podpore za državo, ki se sooča z mednarodno izolacijo in številnimi sankcijami, navaja AFP.

V Severni Koreji prvič po letu 2019

Ši se v sosednji državi mudi prvič po letu 2019, s Kimom pa sta se do zdaj srečala šestkrat – nazadnje septembra lani, ko je Ši povabil severnokorejskega voditelja in ruskega predsednika Vladimirja Putina v Peking na vojaško parado ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne.

Kitajski predsednik je Severno Korejo izbral za svoj prvi letošnji obisk v tujini, potem ko je v zadnjih tednih v Pekingu gostil številne svetovne voditelje, tudi ruskega predsednika Vladimirja Putina in predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Bela hiša je prejšnji mesec sporočila, da sta Ši in Trump med obiskom "potrdila skupni cilj denuklearizacije Severne Koreje", vendar pa za zdaj ne kaže, da bi bili v Pjongjangu pripravljeni na kakršnekoli razprave o tem vprašanju.

Ši prav tako ni nakazal, da bi bila jedrska razorožitev med prednostnimi vprašanji ob njegovem obisku. Šlo naj bi bolj za poskus Pekinga, da bi ponovno utrdil svoj vpliv nad Pjongjangom in oživil odnose, ki so se v zadnjem desetletju kljub zgodovinskemu zavezništvu nekoliko ohladili zaradi severnokorejskih jedrskih poskusov, tesnejših vezi Kitajske z Južno Korejo ter vse tesnejših odnosov Severne Koreje z Rusijo, navaja EFE.

Južnokorejski predsednik Lee Jae-myung je medtem danes na novinarski konferenci pozval k jedrski razorožitvi celotnega Korejskega polotoka. Dodal je, da tega cilja ni mogoče doseči na kratek rok in da bo najprej treba doseči mirno sobivanje s Severno Korejo. Menil je, da bi moral severnokorejski režim prenehati širiti svoj jedrski arzenal in program medcelinskih balističnih raket, ter opozoril, da bi opustitev cilja denuklearizacije Korejskega polotoka lahko spodbudila tudi druge države v regiji, kot je Japonska, k pridobivanju jedrskega orožja.