Na Severnem Irskem so ponoči že drugo noč zapored potekali protesti proti priseljencem, ki so v torek izbruhnili po napadu z nožem v Belfastu. Protestniki so se v bližini severnoirske prestolnice spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila vodne topove, poročajo tuje tiskovne agencije.

Potem ko je po ponedeljkovem napadu z nožem, zaradi katerega je policija aretirala sudanskega priseljenca, na spletu zaokrožil posnetek napada, so že v torek zvečer v Belfastu izbruhnili nasilni protesti proti priseljencem.

Več sto izgrednikov je na protestih zažigalo stavbe in vozila ter blokiralo ceste. Zagorelo je tudi v več stanovanjskih hišah, pri čemer so številne družine morale zapustiti svoje domove.

Severnoirska policija je v sredo po vsej državi okrepila prisotnost. V pričakovanju novih protestov je bilo središče Belfasta v sredo pozno popoldne večinoma prazno. Zaradi strahu pred ponovnimi nemiri, h katerim je pozvala skrajna desnica, so zaprli restavracije, podjetja in šole, ustavili so tudi javni promet.

Spopad s policisti

Na območju blizu prestolnice Belfast se je več deset moških v sredo spopadlo s policijo, na katero so metali kamne in steklenice ter sredi cest prižigali ogenj. Policija jih je razgnala z vodnimi topovi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po poročanju britanskega BBC so novi protesti potekali tudi drugod na Severnem Irskem, a so bili tam večinoma mirni.

Protesti so že v torek zvečer potekali tudi v drugih delih Severne Irske ter se razširili na Škotsko in tamkajšnja Glasgow in Edinburg.

Moški v napadu Sudanca izgubil oko

V sredo je pred sodišče stopil sudanski begunec, obtožen poskusa umora, potem ko je v ponedeljek zvečer napadel približno 40-letnega moškega. Ta je v napadu izgubil oko, drugo ima poškodovano, utrpel je tudi poškodbe vratu in hrbta. Za 30-letnega domnevnega napadalca, ki je v Veliko Britanijo prek Pariza in nato Dublina prišel leta 2023 ter ima dovoljenje za bivanje do leta 2028, je sodnik odredil štiritedensko pridržanje do naslednje obravnave 8. julija.

Izgredi so sicer Severno Irsko pretresli ob že tako veliki napetosti, ki v Združenem kraljestvu vlada po nemirih na jugu Anglije minuli teden. Ti so bili povezani s policijsko obravnavo umora belopoltega študenta, ki ga je ubil britanski sikh.