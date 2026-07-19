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Avtor:
R. K.

Nedelja,
19. 7. 2026,
14.01

Osveženo pred

57 minut

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Natisni članek

Natisni članek
požar Španija Madrid

Nedelja, 19. 7. 2026, 14.01

57 minut

Severno od Madrida se širi obsežen gozdni požar

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
požar Španija | Požar je izbruhnil v gozdnati in gorski regiji, zlasti v nacionalnem parku Sierra Norte, kjer živijo ogrožene vrste orlov, volkov in metuljev. | Foto Profimedia

Požar je izbruhnil v gozdnati in gorski regiji, zlasti v nacionalnem parku Sierra Norte, kjer živijo ogrožene vrste orlov, volkov in metuljev.

Foto: Profimedia

Gozdni požar, ki od četrtka divja na območju kakih sto kilometrov severno od španske prestolnice Madrid, se je razširil. Uničenih je več kot 13.000 hektarjev površin, več sto ljudi pa so morali evakuirati, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočile lokalne oblasti. V Španijo v torek prihaja že tretji vročinski val to poletje.

Požar je v četrtek izbruhni v provinci Guadalajara, kjer leži tudi nacionalni park Sierra Norte, in doslej ni zahteval žrtev. Predsednik regije Kastilija-La Mancha Emiliano Garcia-Page ga je sicer danes na omrežju X opisal kot "težavnega".

Iz službe za preprečevanje in gašenje požarov v tej regiji v osrednji Španiji so danes sporočili, da je požar v vasi La Mierla v Guadalajari uničil 13.000 hektarjev zemljišč in prizadel več kot 700 ljudi. Dodali so, da se z ognjem bori več sto gasilcev s pomočjo letal za gašenje.

Požar je izbruhnil v gozdnati in gorski regiji, zlasti v nacionalnem parku Sierra Norte, kjer živijo ogrožene vrste orlov, volkov in metuljev.

Sledil je gozdnemu požaru, ki je v sredo izbruhnil v bližini Zaragoze na severovzhodu države in doslej uničil 15.000 hektarjev površin. Regionalne oblati so danes sporočile, da se požar pri Zaragozi "po izredno napornih dneh končno razvija v ugodno smer".

Španijo prizadel eden najbolj smrtonosnih gozdnih požarov

V začetku meseca je Španijo prizadel eden najbolj smrtonosnih gozdnih požarov v sodobni zgodovini, ki je v južni provinci Almeria zahteval 13 življenj in uničil 7000 hektarjev rastja.

Španija se zadnja leta sooča z vse daljšimi in pogostejšimi vročinskimi valovi s temperaturami, ki precej presegajo 40 stopinj Celzija, kar ob suši ustvarja ugodne razmere za uničujoče požare.

Španska meteorološka agencija Aemet je v soboto napovedala, da se bo v torek začel tretji vročinski val letošnjega poletja. Vrhunec naj bi dosegel v četrtek, ko bodo temperature ponekod presegle 45 stopinj Celzija.

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