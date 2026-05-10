Severna Koreja Trumpu: Če boš storil to, bomo izvedli jedrski napad

Severna Koreja je spremenila svojo ustavo. Vojska mora zdaj izvesti jedrski povračilni napad, če bo severnokorejskega voditelja Kim Džong Una ubila tuja država.

O tem je poročal britanski dnevnik The Daily Telegraph. Po poročanju je bila sprememba severnokorejske ustave sprejeta po tem, ko so bili Ali Hamenej, vrhovni voditelj Irana, in številni njegovi najbližji svetovalci ubiti v zračnih napadih na začetku ameriško-izraelskih napadov na režim v Teheranu.

Iran je bil opozorilo za Severno Korejo

Revidirani 3. člen severnokorejskega jedrskega zakona zdaj določa: "Če bi bil sistem poveljevanja in nadzora nad jedrskimi silami države ogrožen zaradi napadov sovražnih sil ... se jedrski napad izvede samodejno in takoj."

Profesor Andrej Lankov, ruski profesor zgodovine in mednarodnih odnosov na univerzi Kookmin v Seulu, je za The Daily Telegraph povedal: "To je bila morda prej politika, zdaj pa je zapisana v ustavi in ​​je pridobila na teži. Iran je bil veliko opozorilo. Severna Koreja je bila priča izjemni učinkovitosti ameriško-izraelskih napadov obglavljanja, ki so v trenutku uničili večino iranskega vodstva, in zdaj mora biti prestrašena."

Revizija je bila sprejeta na prvi seji 15. vrhovne ljudske skupščine, ki se je 22. marca začela v Pjongjangu. Nacionalna obveščevalna služba (NIS) je o spremembi obvestila visoke člane južnokorejske vlade v četrtek, piše nemški medij Focus.