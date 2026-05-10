Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Nedelja,
10. 5. 2026,
22.27

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16

Natisni članek

Natisni članek
atomska bomba ZDA Donald Trump Kim Džong Un

Nedelja, 10. 5. 2026, 22.27

3 minute

Severna Koreja Trumpu: Če boš storil to, bomo izvedli jedrski napad

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16
Kim Džong Un | Severnokorejska vojska mora po novi zakonodaji izvesti jedrski povračilni napad, če bo Kim Džong Una ubila tuja država. | Foto Guliverimage

Severnokorejska vojska mora po novi zakonodaji izvesti jedrski povračilni napad, če bo Kim Džong Una ubila tuja država.

Foto: Guliverimage

Severna Koreja je spremenila svojo ustavo. Vojska mora zdaj izvesti jedrski povračilni napad, če bo severnokorejskega voditelja Kim Džong Una ubila tuja država.

O tem je poročal britanski dnevnik The Daily Telegraph. Po poročanju je bila sprememba severnokorejske ustave sprejeta po tem, ko so bili Ali Hamenej, vrhovni voditelj Irana, in številni njegovi najbližji svetovalci ubiti v zračnih napadih na začetku ameriško-izraelskih napadov na režim v Teheranu.

Iran je bil opozorilo za Severno Korejo

Revidirani 3. člen severnokorejskega jedrskega zakona zdaj določa: "Če bi bil sistem poveljevanja in nadzora nad jedrskimi silami države ogrožen zaradi napadov sovražnih sil ... se jedrski napad izvede samodejno in takoj."

Profesor Andrej Lankov, ruski profesor zgodovine in mednarodnih odnosov na univerzi Kookmin v Seulu, je za The Daily Telegraph povedal: "To je bila morda prej politika, zdaj pa je zapisana v ustavi in ​​je pridobila na teži. Iran je bil veliko opozorilo. Severna Koreja je bila priča izjemni učinkovitosti ameriško-izraelskih napadov obglavljanja, ki so v trenutku uničili večino iranskega vodstva, in zdaj mora biti prestrašena."

Revizija je bila sprejeta na prvi seji 15. vrhovne ljudske skupščine, ki se je 22. marca začela v Pjongjangu. Nacionalna obveščevalna služba (NIS) je o spremembi obvestila visoke člane južnokorejske vlade v četrtek, piše nemški medij Focus.

atomska bomba ZDA Donald Trump Kim Džong Un
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.