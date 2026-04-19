R. K., STA

Nedelja,
19. 4. 2026,
10.56

52 minut

Kim Yo-jong Kim Jong Un balistična raketa Južna Koreja Severna Koreja

Severna Koreja preizkusila več balističnih raket, v Seulu varnostni sestanek

Severna Koreja, balistične rakete | Pjongjang je v zadnjem obdobju poleg balističnih raket med drugim že testiral tudi manevrirne rakete in kasetno strelivo. | Foto posnetek zaslona/Reuters

Severna Koreja je danes zjutraj po krajevnem času v Japonsko morje izstrelila več balističnih raket kratkega dosega, je sporočila južnokorejska vojska. Gre za še enega v nizu preizkusov orožja, ki jih je Pjongjang izvedel v zadnjih tednih.

"Rakete so preletele približno 140 kilometrov, južnokorejske in ameriške obveščevalne oblasti pa izvajajo podrobno analizo njihovih natančnih specifikacij," so sporočili iz poveljstva južnokorejske vojske.

Kot so dodali, se bo Južna Koreja "odzvala na vsako provokacijo" severne sosede. V Seulu so po izstrelitvi raket sklicali izredni varnostni sestanek, dodaja AFP.

Pjongjang je sicer v zadnjem obdobju poleg balističnih raket med drugim že testiral tudi manevrirne rakete in kasetno strelivo.

Sporočilo Pjongjanga

Po ocenah političnih analitikov so preizkusi orožja znak, da Pjongjang zavrača poskuse Seula za izboljšanje napetih dvostranskih odnosov. Potem ko je Južna Koreja januarja izrazila obžalovanje zaradi vdorov civilnih dronov na ozemlje Severne Koreje januarja, je Kim Jo Džong, sestra severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, to sprva označila za "zelo modro vedenje", a je ta mesec visoki severnokorejski uradnik znova opisal Južno Korejo kot "državo, ki je najbolj sovražna" do Pjongjanga.

V začetku aprila je severnokorejski voditelj nadzoroval testiranje izstrelitve strateških manevrirnih raket z vojaške ladje. Preizkus so izvedli z ladje Choe Hyon, enega od dveh rušilcev razreda pet tisoč ton v arzenalu severnokorejske vojske. Pjongjang pa gradi dva dodatna rušilca razreda pet tisoč ton, navaja AFP.

Severna Koreja pomaga Rusiji v vojni proti Ukrajini, tako s kopenskimi enotami kot z orožjem. Opazovalci menijo, da v zameno prejema vojaško tehnološko pomoč Moskve.

Severna Koreja
Novice Skrb vzbujajoče: opazili "zelo resno povečanje" zmogljivosti za proizvodno jedrskega orožja

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.