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Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
19. 6. 2026,
11.15

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Donald Trump Južna Koreja Severna Koreja jedrski program

Petek, 19. 6. 2026, 11.15

1 ura, 9 minut

Seul pravi, da se želi Trump po Iranu posvetiti Severni Koreji

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Donald Trump | Severna in Južna Koreja sta tehnično še vedno v vojni, potem ko se je konflikt med sosedama med letoma 1950 in 1953 končal s premirjem in ne z mirovno pogodbo, ločeni pa sta z demilitarizirano cono, skozi katero poteka meja. | Foto Reuters

Severna in Južna Koreja sta tehnično še vedno v vojni, potem ko se je konflikt med sosedama med letoma 1950 in 1953 končal s premirjem in ne z mirovno pogodbo, ločeni pa sta z demilitarizirano cono, skozi katero poteka meja.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump se želi po dogovoru z Iranom osredotočiti na Severno Korejo, je danes dejal južnokorejski predsednik Lee Jae Myung, ki se je s Trumpom ta teden srečal na vrhu skupine G7 v Franciji. Lee je sicer ocenil, da so sankcije proti Pjongjangu, uvedene zaradi njegovega jedrskega programa, neučinkovite.

"Predsednik Trump je dejal, da je prišel čas, da se posvetimo vprašanju Severne Koreje," je Lee povedal novinarjem v Seulu po vrnitvi iz Francije, kjer se je na večerji med vrhom G7 v Evianu pogovarjal s Trumpom.

Kot je še dejal, je Trumpu povedal, da so sankcije, uvedene proti Pjongjangu zaradi njegovega jedrskega programa, neučinkovite, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Učinkovitost sankcij se je zmanjšala zaradi vojaškega sodelovanja med Severno Korejo in Rusijo, ki izhaja iz vojne v Ukrajini," je pojasnil. "Že majhna pomoč Rusije je Severni Koreji v veliko pomoč," je dodal.

Lee je po srečanju s Trumpom na družbenem omrežju X zapisal, da sta imela voditelja "poglobljene pogovore o miru na Korejskem polotoku in odnosih med Korejo in ZDA ter da je bil dosežen pomemben napredek".

Trump je med obiskom Francije, kjer se je udeležil vrha sedmih gospodarsko najrazvitejših držav G7, podpisal sporazum z Iranom o končanju vojne. Pred tem je v nedeljo naznanil dosego dogovora s Teheranom.

Nekaj ur po oznanitvi dogovora z Iranom je Trump v nedeljo na družbenih omrežjih objavil fotografijo brez napisa s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom, posneto med njunim srečanjem v Singapurju leta 2018. To je po poročanju AFP spodbudilo ugibanja, da bi se Trumpova administracija lahko osredotočila na Severno Korejo, proti kateri so uvedene mednarodne sankcije zaradi razvoja jedrskega orožja in balističnih izstrelkov.

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