Občina Domžale je kupila samostanski kompleks sester Sv. Križa na Mali Loki , s čimer je odprla pot k novim programom za starejše. V prostorih samostana je predvidena vzpostavitev nove enote Doma upokojencev Domžale, dnevni center ter vzpostavitev namenskih najemnih stanovanj za starejše. "Pot iskanja je bila dolga, kar 16 let. Ampak hvala Bogu se je zdaj zaključila. Tudi pri levi vladi se da sodelovati s Cerkvijo," je ob sklenitvi prodaje samostana dejala zastopnica samostana, sestra Mirjam - Marija Ferčak in se zahvalila sekretarju ministrstva za dolgotrajno oskrbo Gašperju Skalarju.

Ideja, da samostan dobi novo funkcijo je zrasla v dialogu s sestrami in lokalno skupnostjo. Prav redovnice samostana svetega Križa na Mali Loki so si namreč želele, da se ohranja skrb za starejše. Da se je ideja po treh letih uresničila, pa gre zasluga tako predstavnikom samostana kot nekdanjemu ministrstvu za solidarno prihodnost.

"Brez nekdanjega sekretarja ministrstva za dolgotrajno oskrbo Gašperja Skalarja in tudi brez ministra Simona Maljevca ne bi bili tako prodorni in uspešni. Projekt je dokazal, da s sodelovanjem in povezovanjem lahko naredimo korak naprej za starejše, da se tudi v naši državi to da," je na predstavitvi povedala županja Občine Domžale Renata Kosec.

Projekt prodaje samostana sester sv. Križa na Mali Loki so predstavile direktorica Doma upokojencev Domžale Nataša Zalokar (druga z leve), županja Občine Domžale Renata Kosec, provincialna svetovalka province Srednja Evropa, sestra Verena Maria Oberhauser in zastopnica samostana, sestra Mirjam – Marija Ferčak. Foto: Gaja Hanuna

Zastopnica samostana: Tudi pri levi vladi se da sodelovati s cerkvijo

Enako je potrdila zastopnica samostana, sestra Mirjam - Marija Ferčak, ki je v samostan prišla leta 1973, takoj po osnovni šoli. "Pot iskanja je bila dolga, kar 16 let. Ampak hvala Bogu se je zdaj zaključila. Poslanstvo ostaja enako, čeprav se je lastnik zamenjal. Tudi pri levi vladi se da sodelovati s Cerkvijo," je poudarila in se zahvalila sekretarju Skalarju.

Zastopnica samostana, sestra Mirjam- Marija Ferčak je v samostan prišla leta 1973, tukaj pa bo skupaj s sosestro Terezo ostala tudi po prodaji samostana. Foto: Gaja Hanuna

Foto: Gaja Hanuna Družba usmiljenih sester svetega križa je bila ustanovljena sredi 19. stoletja v Švici, danes pa deluje tudi drugod po svetu in Evropi. Trenutno je skupaj 2.600 sester, v provinci Osrednja Evropa, kamor spada tudi samostan v Mali Loki, je 280 sester. Delujejo na področju zdravstva, izobraževanja ali socialnega dela. Zavezuje jih geslo; kar je potreba časa, je božja volja. Usmerjajo se po Jezusu Kristusu in njegovem sporočilu, konkretno po usmiljenju ljubezni.

Srečanja se je udeležila provincialna svetovalka province Srednja Evropa, sestra Verena Maria Oberhauser. "Ta trenutek je za nas zelo, zelo čustven. Samostan Mala Loka predajamo občini Domžale z namenom, da bi ta kraj in ta ustanova na nov način sprejemala ljudi, katerih stiska potrebuje posebno pozornost in ljubezen. Vesele smo, da ta samostan dobiva to poslanstvo," je dejala ob predaji.

Provincialna svetovalka province Srednja Evropa, sestra Verena Maria Oberhauser je dejal, da je to zanje zelo čustven trenutek. Foto: Gaja Hanuna

Samostan kupili za milijon evrov

Občina Domžale je samostan v velikosti 8.562 kvadratnih metrov kupila za milijon evrov. Ekonom province družbe sester Svetega Križa Srednja Evropa Maksimiljan Hasenbauer iz Švice je povedal, da bodo sredstva od prodaje šla za preostale samostane in preostalih 280 sester v provinci sester Osrednje Evrope.

Občina Domžale je samostan v velikosti 8.562 kvadratnih metrov kupila za milijon evrov, kar je tako po besedah županje Kosec kot ekonoma province družbe sester Svetega Križa Srednja Evropa Maksimiljana Hasenbauerja ugodna cena. Foto: Gaja Hanuna

Del samostana bo nova enota Doma upokojencev Domžale

Načrtovano je, da občina del območja prenese na Republiko Slovenijo z namenom izgradnje nove enote Doma starejših občanov Domžale in prostorov za dnevno varstvo.

"Dom bo naslednje leto praznoval 50 let. Je v solidni kondiciji, vendar potrebuje prenovo, saj ni več primeren za sodobne oblike dela s starejšimi. Trenutno nudimo prostor 162 stanovalcem in zdelo se nam je smiselno, da s tem, ko se bo del dejavnosti preneslo sem, se lahko matični dom začne prenavljati. S prostorom na Mali Loki verjamem, da bomo dobili prostor, ki bo omogočal sodobne oblike dela, predvsem možnost oskrbe za ljudi z demenco, kar je vedno večja potreba," je na predstavitvi povedala direktorica Doma upokojencev Domžale Nataša Zalokar.

Direktorica Doma upokojencev Domžale Nataša Zalokar pravi, da bodo dobili prostor, ki bo omogočal sodobne oblike dela, predvsem možnost oskrbe za ljudi z demenco. Foto: Gaja Hanuna

Na voljo bo 48 mest

Tako z nakupom samostana ne načrtujejo širitve Doma upokojencev Domžale, temveč prenos. Vse skupaj bo na voljo 48 mest, od tega je 19 enoposteljnih sob, po katerih je vse več povpraševanja, že pripravljenih, preostale sobe bo treba še obnoviti. "Programska preveritev je narejena, ostanejo določeni vitalni deli, vse ostalo gre v prenovo. Preveritev kaže, da je to smiselno in možno," je dejala Zalokar in dodala, da polno zasedenost pričakujejo do predvidoma konca leta 2028.

19 enoposteljnih sob je pripravljenih za uporabo. Foto: Gaja Hanuna

Ker gre zgolj za premestitev stanovalcev, bo, kot je napovedala direktorica, "večina kadra prihajala z matične enote, nekaj pa bi bilo potrebne širitve."

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Čeprav so bile v igri tudi druge lokacije, jih je samostanski kompleks pritegnil, ker bodo nadaljevali poslanstvo, ki so ga opravljale sestre, pritegnile so jih tudi krasne zunanje površine, ki so, kot pravi direktorica doma, zelene, mirne in primerne za različne dejavnosti kot na primer senzorni vrt.

Sestri imata tudi imeniten vrt, za katerega skrbita sami. Foto: Gaja Hanuna

V preostalem delu bo občina gradila najemna stanovanja za starejše

Preostali del bo ostal v občinski lasti. V tem delu občina namerava vzpostaviti namenska najemna stanovanja za starejše, ki niso še za institucionalno varstvo, a ne želijo več bivati sami. "Področje starejših je eno najpomembnejših v naši lokalni skupnosti. Tovrstni projekt nakupa samostana je eden najbolj pomembnih, najbolj srčnih in najbolj upravičenih projektov," meni županja Kosec.

Poudarila je, da bo bodočim stanovalcem omogočen tudi brezplačen prevoz do Male Loke z domžalčkom.

Županja Renta Kosec pravi, da gre za enega najbolj srčnih in najbolj upravičenih projektov v občini Domžale. Foto: Gaja Hanuna

Sestra Mirjam in sestra Tereza ostajata v samostanu

Poleg novih stanovalcev bosta v samostanu ostali tudi sestra Mirjam in sestra Tereza, kar je bil tudi pogoj ob prodaji samostana. Posebej sta hvaležni, da se bo od prostorov ohranila kapela, ki je pomembna za širšo lokalno skupnost. "Ljudje iz bližnje in daljne okolice radi pridejo k sveti maši," pove sestra Mirjam. To vsak dan daruje 92-letni hišni župnik Janez Žagar, ki bo, kot sta povedali sestri, najverjetneje šel v dom.

Od prostorov bodo ohranili kapelo. Foto: Gaja Hanuna

Trenutno, ko še bivajo skupaj, zjutraj vstanejo, potem v kuhinji pripravijo stvari za zajtrk in kosilo, ob pol deveti uri imajo skupno sveto mašo, ob 12. uri vsak zase opravi opoldansko molitev, zvečer ob pol šestih pa se vsi trije dobijo in zmolijo brevir, našteje sestra Tereza.

Novih sostanovalcev se veselita. "Kako bomo živeli, bomo videli. Sproti se bomo prilagajali. Morda bova tudi kaj prispevali. Sestra Tereza bo lahko kot teologinja imela pogovore s starejšimi. Zagotovo jim bova morali prisluhniti, morda koga peljati na sprehod, skupaj pa bomo lahko tudi peli in molili. Tako si predstavljava sodelovanje in sobivanje," je sklenila sestra Mirjam.

Sestri Mirjam in Tereza se novih sostanovalcev veselita. Foto: Gaja Hanuna

Sestre na Mali Loki prebivajo že 108 let. Leta 1918 je škof Anton Bonaventura Jeglič bil ključen pri nakupu samostana. Sestre je spodbudil, da so ga kupile s pomočjo provincialnega vodstva iz Gradca. V najboljših časih je v samostanu bilo 152 sester. Preživljale so se z delom svojih rok, skrbele za sosestre, sovaščane, soljudi in sodelovale z lokalno skupnostjo. Tri sestre so v samostanu ostale tudi med vojno. Zelo markantna osebnost samostana je bil nadškof Franc Perko, ki je bil v samostanu 27 let hišni duhovnik.