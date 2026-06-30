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Avtorji:
K. M., STA

Torek,
30. 6. 2026,
21.39

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Izrael veleposlaništvo Tel Aviv Jeruzalem Nataša Pirc Musar Janez Janša Janez Janša

Torek, 30. 6. 2026, 21.39

30 minut

Selitev veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem mora odobriti Pirc Musar

Avtorji:
K. M., STA

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Nataša Pirc Musar | Nataša Pirc Musar po navedbah urada podpira rešitev dveh držav, saj je to edina pot do pravičnega in trajnega miru ter sobivanja Izraelcev in Palestincev. | Foto STA

Nataša Pirc Musar po navedbah urada podpira rešitev dveh držav, saj je to edina pot do pravičnega in trajnega miru ter sobivanja Izraelcev in Palestincev.

Foto: STA

Za morebitno selitev veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, ki jo je napovedal premier Janez Janša, veljajo enaki postopki kot za odpiranje novega predstavništva, so za STA danes pojasnili na zunanjem ministrstvu. To med drugim pomeni, da bi ukaz o odprtju veleposlaništva v Jeruzalemu morala izdati predsednica republike Nataša Pirc Musar.

"V primeru spremembe sedeža predstavništva se izvedejo vsi postopki, kot so predvideni pri odpiranju novega predstavništva," so pojasnili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.

Janša je selitev napovedal v petek 

Razložili so, da se na podlagi zakona o zunanjih zadevah diplomatsko predstavništvo "odpre ali zapre z ukazom predsednice republike". Predlog pripravi minister za zunanje zadeve, določi ga vlada po predhodnem mnenju delovnega telesa državnega zbora, pristojnega za zunanjo politiko, so še zapisali v odgovoru na vprašanje STA.

Selitev veleposlaništva v Jeruzalem je Janša napovedal v petek objavljenem intervjuju za izraelski časnik Israel Hayom.

V uradu Pirc Musar so v ponedeljek glede Janševe izjave o selitvi veleposlaništva med drugim izpostavili, da je Evropska komisija v svojem odzivu poudarila, da bi to pomenilo odmik od mednarodnega konsenza glede statusa Jeruzalema in od dosedanjega skupnega stališča EU.

Janša napovedal tudi zamrznitev priznanja Palestine 

Po oceni predsednice mora zunanja politika Slovenije temeljiti na spoštovanju mednarodnega prava, Ustanovne listine ZN ter zavez, ki jih je Slovenija sprejela v okviru EU in drugih mednarodnih organizacij, so dodali.

Janša je v intervjuju napovedal tudi zamrznitev priznanja Palestine. Pirc Musar po navedbah urada podpira rešitev dveh držav, saj je to edina pot do pravičnega in trajnega miru ter sobivanja Izraelcev in Palestincev. "A rešitev dveh držav lahko temelji le na priznanju obeh držav; če ena od njiju ni priznana, takšna rešitev v praksi ne more zaživeti," so dodali.

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Izrael veleposlaništvo Tel Aviv Jeruzalem Nataša Pirc Musar Janez Janša Janez Janša
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