Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Ponedeljek,
18. 5. 2026,
14.48

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20

Natisni članek

Natisni članek
energetska kriza Iran nafta Fatih Birol

Ponedeljek, 18. 5. 2026, 14.48

57 minut

Šef IEA: Komercialne zaloge nafte kopnijo zelo hitro

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20
Fatih Birol | Fatih Birol je že aprila opozarjal, da svet ne doživlja le klasičnega naftnega šoka, temveč trojno krizo, ki hkrati zajema nafto, zemeljski plin in prehransko varnost. | Foto Guliverimage

Fatih Birol je že aprila opozarjal, da svet ne doživlja le klasičnega naftnega šoka, temveč trojno krizo, ki hkrati zajema nafto, zemeljski plin in prehransko varnost.

Foto: Guliverimage

Komercialne zaloge nafte se zaradi še naprej omejene oskrbe z Bližnjega vzhoda zmanjšujejo zelo hitro, je danes dejal izvršni direktor Mednarodne agencije za energijo (IEA) Fatih Birol. S tem je ponovil opozorila iz mesečnega poročila agencije, objavljenega prejšnji teden.

Marčna sprostitev strateških rezerv nekaterih velikih gospodarstev, članic IEA, je sicer prinesla dodatnih 2,5 milijona 159-litrskih sodov na dan, "a komercialne zaloge niso neomejene," je ob robu srečanja finančnih ministrov skupine sedmih industrijsko najbolj razvitih držav na svetu (G7) v Parizu dejal Fatih Birol.

Fatih Birol
Novice Šef Mednarodne agencije za energijo opozarja: svet vstopa v "črni april"

"Komercialne zaloge se tako zmanjšujejo ... Mislim, da trenutno kopnijo zelo hitro," je poudaril po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. "Ostaja nam še nekaj tednov, a mislim, da se moramo zavedati tega hitrega zmanjševanja," je dodal.

Zaskrbljenost zaradi poletne sezone

Komercialne zaloge so tiste zaloge nafte, ki so na voljo za prodajo, njihovo upadanje pa krepi strahove pred pomanjkanjem goriva v času poletne sezone povečanega povpraševanja v cestnem prometu in tudi pred pomanjkanjem letalskega goriva. Obenem tak razvoj dogodkov povečuje tudi bojazen pred dodatno rastjo cen goriv, ki so se od ameriško-izraelskega napada na Iran že tako ali tako močno podražila.

Petrol, gorivo, bencin, dizel
Novice Takšne bodo od torka nove cene goriv

Birol je z današnjimi besedami ponovil opozorila iz mesečnega poročila IEA, objavljenega prejšnji teden. V njem je agencija zapisala, da države zaradi motenj v oskrbi, ki jih je povzročila vojna na Bližnjem vzhodu, rekordno hitro izkoriščajo zaloge nafte in strateške rezerve. Svetovne zaloge so se aprila zmanjšale za dodatnih 117 milijonov sodov, potem ko so se marca zmanjšale za 129 milijonov sodov.

Bencin, tankanje
Novice Naftna kriza jim prinaša rekordne dobičke, a proizvodnje ne bodo povečali

Finančni ministri držav članic skupine G7 in EU ter vodilni predstavniki nekaterih ključnih mednarodnih ustanov se danes sestajajo v francoski prestolnici, da bi med drugim našli skupne odgovore na gospodarske težave, ki jih povzroča dogajanje na Bližnjem vzhodu. Srečanje je tudi priprava na vrh G7 prihodnji mesec v Evianu ob Ženevskem jezeru.

Gorivo, bencin, dizel, Petrol
Novice Naftni šok po vojni proti Iranu: kdo služi na račun Evropejcev?
tovornjak z gorivom, gorivo
Novice Cene nafte se ponovno višajo
energetska kriza Iran nafta Fatih Birol
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.