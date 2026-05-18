Komercialne zaloge nafte se zaradi še naprej omejene oskrbe z Bližnjega vzhoda zmanjšujejo zelo hitro, je danes dejal izvršni direktor Mednarodne agencije za energijo (IEA) Fatih Birol. S tem je ponovil opozorila iz mesečnega poročila agencije, objavljenega prejšnji teden.

Marčna sprostitev strateških rezerv nekaterih velikih gospodarstev, članic IEA, je sicer prinesla dodatnih 2,5 milijona 159-litrskih sodov na dan, "a komercialne zaloge niso neomejene," je ob robu srečanja finančnih ministrov skupine sedmih industrijsko najbolj razvitih držav na svetu (G7) v Parizu dejal Fatih Birol.

"Komercialne zaloge se tako zmanjšujejo ... Mislim, da trenutno kopnijo zelo hitro," je poudaril po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. "Ostaja nam še nekaj tednov, a mislim, da se moramo zavedati tega hitrega zmanjševanja," je dodal.

Zaskrbljenost zaradi poletne sezone

Komercialne zaloge so tiste zaloge nafte, ki so na voljo za prodajo, njihovo upadanje pa krepi strahove pred pomanjkanjem goriva v času poletne sezone povečanega povpraševanja v cestnem prometu in tudi pred pomanjkanjem letalskega goriva. Obenem tak razvoj dogodkov povečuje tudi bojazen pred dodatno rastjo cen goriv, ki so se od ameriško-izraelskega napada na Iran že tako ali tako močno podražila.

Birol je z današnjimi besedami ponovil opozorila iz mesečnega poročila IEA, objavljenega prejšnji teden. V njem je agencija zapisala, da države zaradi motenj v oskrbi, ki jih je povzročila vojna na Bližnjem vzhodu, rekordno hitro izkoriščajo zaloge nafte in strateške rezerve. Svetovne zaloge so se aprila zmanjšale za dodatnih 117 milijonov sodov, potem ko so se marca zmanjšale za 129 milijonov sodov.

Finančni ministri držav članic skupine G7 in EU ter vodilni predstavniki nekaterih ključnih mednarodnih ustanov se danes sestajajo v francoski prestolnici, da bi med drugim našli skupne odgovore na gospodarske težave, ki jih povzroča dogajanje na Bližnjem vzhodu. Srečanje je tudi priprava na vrh G7 prihodnji mesec v Evianu ob Ženevskem jezeru.