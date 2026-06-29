Sedemletnik umrl zaradi debelosti. Starši obtoženi umora.

Sedemletni deček iz ZDA, težek 116 kilogramov, je umrl zaradi debelosti, poročajo ameriški mediji. Starši so bili obtoženi umora, grozi jim dosmrtna zaporna kazen. Gre za prvi primer v Združenih državah Amerike, v katerem so starše obtožili umora, povezanega z morbidno debelostjo otroka.

Par iz Michigana je bil obtožen hudega umora, mučenja in večkratne zlorabe, ki so privedle do smrti njunega sedemletnega sina. Deček je v času smrti tehtal skoraj 116 kilogramov, piše Telegraph.

Sedemletni Casper O’Brien je umrl 4. novembra 2025, potem ko so se reševalne službe in policija odzvale na klic na številko 911 iz njegovega doma v Michiganu. Starši so v klicu reševalcem dejali, da deček ne diha. Obdukcija je pokazala, da je deček umrl zaradi razširjene kardiomiopatije, povečanega in oslabljenega srca, h kateri je prispevala njegova morbidna debelost.

Michigan parents charged with second-degree murder after their 7-year-old son died, weighing 255 pounds.



Casper O’Brien was just 4'2'' but weighed 255 pounds when he passed away, over 4x the weight of a healthy 7-year-old at that height.



Damien and Jessica O’Brien were charged… pic.twitter.com/1RSI4JZhYP — Collin Rugg (@CollinRugg) June 26, 2026

Obroki sestavljeni iz čipsa in pomfrija

V času smrti je bil priklenjen na posteljo, njegovi obroki pa so bili sestavljeni predvsem iz čipsa in pomfrija. Tožilstvo je fantova starša, 41-letno Jessico O'Brien in 40-letnega Damiena O'Briena, obtožilo umora druge stopnje, treh primerov zlorabe otroka druge stopnje in mučenja.

Če bosta spoznana za kriva umora in mučenja, jima grozi dosmrtna zaporna kazen. Domneva se, da je to prvi primer v Združenih državah Amerike, v katerem so starša obtožili umora, povezanega z morbidno debelostjo otroka.

Zanemarjala sta ga leta. Nazadnje je bil pri zdravniku, ko je imel 47 kilogramov.

Tožilci pravijo, da je fantova smrt sledila letom zanemarjanja. Casper, ki je sicer imel avtizem, ni obiskoval šole in je prejemal minimalno zdravstveno oskrbo, navajajo sodni dokumenti. Fant je bil nazadnje pri splošnem zdravniku februarja 2024, ko je tehtal približno 47 kilogramov.

Njegova teža je v času smrti zabeležena na približno 116 kologramov, kar pomeni, da je v manj kot dveh letih pridobil skoraj 70 kilogramov. To pomeni tudi, da je Casper, ki je bil v času smrti visok 127 centimetrov, tehtal približno štirikrat več kot bi morala biti povprečna teža otroka njegove višine.

V kazenski ovadbi je navedeno tudi, da se deček pred smrtjo ni bil sposoben gibati, ker mu starši niso zagotovili vadbene rutine. "Na prvi pogled gre za primer krutega in ekstremnega trpljenja, ki ga je povzročila malomarnost staršev," je dejal okrožni tožilec okrožja Genesee David Leyton. "To je žalosten in grozljiv primer, ki vključuje nepremišljeno in namerno neupoštevanje oskrbe, dobrobiti in zdravstvenih potreb lastnega sina," je dodal. V dokumentih piše tudi, da je hiša ob prihodu reševalcev bila v neredu.

Zanemarjala tudi petletno hčerko

Obtožena sta tudi zlorabe in zanemarjanja Casperjeve sestre, 5-letne Illeane O'Brien. Tudi zanjo so ugotovili, da je morbidno debela. Domneva se, da je začasno v rejništvu.

Odvetnica Jessice O'Brien Tracey Guisbert je dejala, da je še prezgodaj za komentarje in da je "to tragična situacija".