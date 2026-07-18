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Avtor:
R. K.

Sobota,
18. 7. 2026,
11.34

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
Hrvaška utopitev otrok

Sobota, 18. 7. 2026, 11.34

54 minut

Še ena tragedija na Hrvaškem: otrok padel v jamo, napolnjeno z vodo, in umrl

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,36
Hrvaška, reševalci | Otroka je opazil družinski član, ki mu je poskušal pomagati, dokler ni prispela zdravniška pomoč, vendar je kljub temu umrl.  | Foto Shutterstock

Otroka je opazil družinski član, ki mu je poskušal pomagati, dokler ni prispela zdravniška pomoč, vendar je kljub temu umrl. 

Foto: Shutterstock

V petek popoldne se je na območju Zagreba zgodila tragedija. Otrok je med igro padel v večjo jamo, napolnjeno z vodo, in umrl, poroča Net.hr.

Po navedbah policije se je tragedija zgodila v petek, 17. julija, v popoldanskih urah na vzhodnem delu Zagrebške županije.

Na neograjenem dvorišču stanovanjske hiše je otrok, najverjetneje med igro, padel v jamo velikosti približno 55 krat 13 metrov, ki je bila napolnjen z vodo, globoko približno en meter. 

Otroka je opazil družinski član, ki mu je poskušal pomagati, dokler ni prispela zdravniška pomoč, vendar je otrok kljub temu umrl. 

Pred časom smo poročali o podobnem dogodku, ko je otrok utonil v domačem bazenu. 

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Novice Tragedija na Hrvaškem: v domačem bazenu se je utopil otrok
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