Sobota, 18. 7. 2026, 11.34
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Še ena tragedija na Hrvaškem: otrok padel v jamo, napolnjeno z vodo, in umrl
V petek popoldne se je na območju Zagreba zgodila tragedija. Otrok je med igro padel v večjo jamo, napolnjeno z vodo, in umrl, poroča Net.hr.
Po navedbah policije se je tragedija zgodila v petek, 17. julija, v popoldanskih urah na vzhodnem delu Zagrebške županije.
Na neograjenem dvorišču stanovanjske hiše je otrok, najverjetneje med igro, padel v jamo velikosti približno 55 krat 13 metrov, ki je bila napolnjen z vodo, globoko približno en meter.
Otroka je opazil družinski član, ki mu je poskušal pomagati, dokler ni prispela zdravniška pomoč, vendar je otrok kljub temu umrl.
Pred časom smo poročali o podobnem dogodku, ko je otrok utonil v domačem bazenu.