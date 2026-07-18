V petek popoldne se je na območju Zagreba zgodila tragedija. Otrok je med igro padel v večjo jamo, napolnjeno z vodo, in umrl, poroča Net.hr.

Po navedbah policije se je tragedija zgodila v petek, 17. julija, v popoldanskih urah na vzhodnem delu Zagrebške županije.

Na neograjenem dvorišču stanovanjske hiše je otrok, najverjetneje med igro, padel v jamo velikosti približno 55 krat 13 metrov, ki je bila napolnjen z vodo, globoko približno en meter.

Otroka je opazil družinski član, ki mu je poskušal pomagati, dokler ni prispela zdravniška pomoč, vendar je otrok kljub temu umrl.

Pred časom smo poročali o podobnem dogodku, ko je otrok utonil v domačem bazenu.