To je razlog, da zdaj tudi Biden podpira premor v Gazi #vŽivo

Izraelska vojska nadaljuje obstreljevanje in kopensko ofenzivo na Gazo. Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo v odgovor na poziv k premirju v Gazi izrazil željo po premoru, da bi lahko oblegano enklavo zapustili talci.

7.57 Izrael še tretjič napadel begunsko taborišče Džabalija v Gazi

Izraelska vojska nadaljuje obstreljevanje in kopensko ofenzivo na Gazo. Danes zjutraj so izraelska vojaška letala znova napadla okolico tamkajšnje bolnišnice Al Kuds, v kateri je trenutno okoli 14 tisoč civilistov, je sporočil palestinski Rdeči polmesec. Izraelske sile so še tretjič v treh dneh ciljale tudi begunsko taborišče Džabalija.

V prvih dveh izraelskih napadih na Džabalijo v torek in sredo je bilo ubitih skoraj 200 ljudi, več kot 750 pa je bilo ranjenih. V tretjem napadu so umrli najmanj trije Palestinci, številni pa so bili ranjeni. Okoli 120 ljudi je pogrešanih, so po poročanju katarske televizije Al Džazira sporočile palestinske oblasti v enklavi.

7.25 Biden pozval k premoru v Gazi

Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo v odgovor na poziv k premirju v Gazi izrazil željo po premoru, da bi lahko oblegano enklavo zapustili talci. Predsednik ZDA je na shodu v Minnesoti v družbi okoli 200 svojih podpornikov pozdravil prve odhode ameriških državljanov čez mejni prehod Rafa. Skupno naj bi bilo sicer v Gazi 400 Američanov.

"Mislim, da potrebujemo premor. Premor pomeni dati čas, da spravimo ven ujetnike," je povedal 80-letni voditelj. Kasneje so v Beli hiši pojasnili, da je predsednik ob omembi ujetnikov govoril o talcih, ki so jih med vdorom v Izrael 7. oktobra zajeli pripadniki palestinskega oboroženega gibanja Hamas.

6.21 Še ena noč hudih spopadov v Gazi

V Gazi je minila še ena noč hudih spopadov. Kot poroča BBC, je bilo v zadnjih urah slišati nenehne zvoke eksplozij.

Palestinsko društvo Rdečega polmeseca je objavilo videoposnetek, posnet z okna bolnišnice Al Quds v Gazi, na katerem so zajeti zvoki eksplozij in svetli plameni.

Izraelska vojska svojih nočnih operacij v Gazi še ni komentirala.

6.15 Unicef: V sredo je bilo v Gazi ubitih ali ranjenih več kot 400 otrok

Med izraelskim obleganjem Gaze je bilo v sredo ubitih ali ranjenih več kot 400 otrok, je v sredo sporočil Unicef in ponovno pozval k takojšnjemu humanitarnemu premirju.

V 25 dneh vojne naj bi bilo ubitih 3.500 otrok, več kot 6.800 otrok naj bi bilo ranjenih. "To ne more postati nova normalnost," so še zapisali na Unicefu, poroča CNN.

6.08 V Gazi je še vedno več kot 20 tisoč ranjenih

Kljub prvim evakuacijam palestinskih bolnikov, tujcev in dvojnih državljanov v Egipt, je na območju Gaze še vedno več kot 20 tisoč ranjenih ljudi, so sporočili Zdravniki brez meja (MSF).

"Več kot 20 tisoč ranjenih ostaja v Gazi, kjer je dostop do zdravstvene oskrbe omejen zaradi blokade in nenehnega bombardiranja izraelske vojske," je humanitarna organizacija zapisala v izjavi v sredo.

"Tistim, ki želijo zapustiti Gazo, je treba dovoliti, da to storijo brez čakanja in ne da bi jim odrekli pravico do kasnejše vrnitve v Gazo," je dejal MSF, ki poziva k "takojšnji prekinitvi ognja".

Po navedbah egiptovskega uradnika je Gazo v sredo zapustilo 76 palestinskih ranjencev in 335 tujcev ter državljanov z dvojnim državljanstvom.