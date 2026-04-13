Stranki SD in Levica sta po nedeljskih parlamentarnih volitvah na Madžarskem pozdravili poraz premierja Viktorja Orbana, v Svobodi, NSi in Demokratih pa so čestitali vodji desnosredinske stranke Tisza Petru Magyarju za zmago. V SDS so medtem kritični do Levice in SD, obenem pa poudarjajo, da je Tisza v isti evropski politični družini kot oni.

Premier Robert Golob je v čestitki Magyarju na omrežju X zapisal, da je njegova zmaga nad desnim populizmom tudi velika zmaga za Evropo in njeno prihodnost. "Samo bolj povezana in bolj učinkovita EU bo zmogla odgovoriti na izjemno hude izzive časov, ki so pred nami. Čestitke Petru Magyarju in iskrena zahvala vsem, ki so v naši sosednji in prijateljski Madžarski izbrali povezovanje namesto razdvajanja in solidarnost namesto suverenizma," je zapisal Golob.

Tudi v NSi so Magyarju in Tiszi čestitali za prepričljivo zmago. Ob tem so na Facebooku spomnili, da je Magyar na povabilo slovenskega evroposlanca Mateja Tonina (EPP/NSi), s katerim sta poslanska kolega v Evropskem parlamentu, spregovoril že na kongresu NSi oktobra 2024.

Logar: Ljudje so izbrali novo smer

Vodja Demokratov Anže Logar je izide volitev na Madžarskem označil za jasno sporočilo, da ljudje verjamejo v spremembe, dialog in demokratične vrednote. "Ljudje so izbrali novo smer," je v nedeljo še zapisal na Facebooku. Ob tem je čestital Magyarju in izpostavil, da je pred njim zahtevna naloga, a tudi velika priložnost, da upraviči zaupanje volivcev in okrepi demokratične temelje države, ki da so bili pod Orbanovo vladavino močno načeti.

Socialni demokrati so v zapisu na Facebooku izpostavili poraz Orbana ter ga pospremili s fotografijo odhajajočega madžarskega premierja s podpredsednikom ZDA JD Vanceom in napisom "Slab dan za totalitarce". "Je to lahko začetek novega poglavja? Čas je, da tudi v Evropi zapiha svež politični veter in odpihne populiste s političnega parketa," so še zapisali.

Levica in Vesna sta v skupnem sporočilu za javnost pozdravili Orbanov poraz po 16 letih neprekinjene vladavine. Omenili sta tudi nekaj podobnosti med odhajajočim madžarskim premierjem in vodjo SDS Janezom Janšo in nanizali primere njunega sodelovanja. "Ampak medtem ko se je Orban 16 let držal na oblasti s +50-odstotnimi večinami, ni SDS nikoli prišla do vlade drugače kot s prevaro volivcev. In enako se dogaja tudi tokrat. Naj nas to opogumi v bojih, ki sledijo v naslednjih mesecih. Slovenija ni nikoli bila Orbanova Madžarska in poskrbeli bomo, da bo tako tudi ostalo," so sklenili.

Romana Tomc: Njihova politika je zelo podobna politiki SDS

Janša se je na njihove kritike danes odzval na družbenem omrežju X. "Hm. Na Madžarskem od včeraj naprej socialisti, levica, zeleni ipd. ne obstajajo več niti kot organizacija niti kot pojem," je zapisal. Ob tem je poudaril, da je zmagovalka volitev Tisza v Evropskem parlamentu del Evropske ljudske stranke (EPP), Fidesz kot nova opozicija pa del Patriotov. "Tam (in nasploh pri sosedih) v parlamentu nimate nikogar več, ki bi bil tako zblojen in ekstremističen kot stranka Levica ali Gibanje svoboda," je še zapisal.

Da je Tisza del EPP, je na omrežju X izpostavila tudi evroposlanka iz vrst SDS Romana Tomc (EPP/SDS). Poudarila je, da je politika te stranke zelo podobna politiki SDS. "Zato me čudijo evforične izjave slovenske levice, ki se navdušuje nad zmago Tisze. Se zavedajo, da s tem podpirajo politiko stranke SDS in EPP," je vprašala. Dodala je, da so težave na Madžarskem podobne težavam v Sloveniji – korupcija, vladavina prava, neodvisne institucije, mediji. "Poglejte, kaj je napovedal Peter Magyar v svojem prvem govoru," je pozvala. "To bi morali narediti tudi v Sloveniji," je še zapisala Tomc.

Magyar je po prepričljivi zmagi Tisze na volitvah v zmagovalnem govoru izpostavil, da se je madžarsko ljudstvo odločilo zamenjati režim, zato je vse, ki so bili zadnjih 16 let njegov del, pozval k odstopu.