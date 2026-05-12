Sanacija Pelješkega mostu štiri leta po odprtju

Na Hrvaškem bodo predvidoma oktobra začeli sanacijo Pelješkega mostu, ki naj bi trajala do naslednjega poletja. Med prvo sanacijo mostu po odprtju sredi leta 2022 bodo odpravili razpoke na stebrih in nekatere druge pomanjkljivosti, promet pa bo v tem času potekal nemoteno.

Prve razpoke na betonskih stebrih mostu so opazili konec leta 2024, iz podjetja Hrvatske ceste, ki upravlja ta infrastrukturni objekt na jugu Hrvaške, pa so zagotovili, da je most kljub temu stabilen in ni nevaren za udeležence v prometu.

Razpoke ogrožajo stabilnost mostu

Predsednik uprave družbe Hrvatske ceste Ivica Budimir je v ponedeljek za televizijo Nova TV ponovil, da razpoke ne ogrožajo stabilnosti mostu, a da jih je treba odpraviti zdaj, da čez približno 20 let ne bi nastale večje težave.

"Odvisno od velikosti razpok bo treba odstraniti površinski sloj betona do glavne armature, nato pa ta sloj obnoviti in dodatno zaščititi," je dejal. Pojasnil je, da morajo sanacijo izvesti, ker skozi razpoke prodirata sol in vlaga, ki bi v naslednjih 20 do 30 letih uničili glavno armaturo stebrov. Ponekod na jekleni konstrukciji se je pojavila tudi rja, kar bo prav tako treba sanirati.

S sanacijo bodo začeli predvidoma oktobra, trajala bo do naslednje turistične sezone

Sanacijo bodo po Budimirjevih besedah začeli predvidoma oktobra, končali pa do začetka naslednje poletne turistične sezone. Mostu med sanacijo ne bodo zapirali za promet.

Glavni projektant mostu je bil slovenski inženir Marjan Pipenbaher, zgradila pa ga je kitajska družba China Road and Bridge Corporation. Ta je za most izdala desetletno garancijo in bo pokrila stroške odprave pomanjkljivosti.

Pelješki most so uradno odprli julija 2022. Dolg je 2,4 kilometra in zagotavlja cestno povezavo skrajnega juga Hrvaške s preostalim delom države ter tako zaobide ozek pas ozemlja, kjer ima Bosna in Hercegovina dostop do Jadranskega morja. Most je občutno skrajšal pot na jug Hrvaške, do Pelješca na primer tudi za do ene ure.

Celoten projekt gradnje mostu in 30 kilometrov dostopnih cest s kopenske in pelješke strani je bil vreden nekaj več kot 525 milijonov evrov. K temu je EU prispevala 357 milijonov evrov.