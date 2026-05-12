Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Torek,
12. 5. 2026,
10.22

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,91

Natisni članek

Natisni članek
popravilo sanacija Pelješac Pelješki most

Torek, 12. 5. 2026, 10.22

57 minut

Sanacija Pelješkega mostu štiri leta po odprtju

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,91
Pelješki most | Razpoke ne ogrožajo stabilnosti mostu. | Foto Twitter

Razpoke ne ogrožajo stabilnosti mostu.

Foto: Twitter

Na Hrvaškem bodo predvidoma oktobra začeli sanacijo Pelješkega mostu, ki naj bi trajala do naslednjega poletja. Med prvo sanacijo mostu po odprtju sredi leta 2022 bodo odpravili razpoke na stebrih in nekatere druge pomanjkljivosti, promet pa bo v tem času potekal nemoteno.

Prve razpoke na betonskih stebrih mostu so opazili konec leta 2024, iz podjetja Hrvatske ceste, ki upravlja ta infrastrukturni objekt na jugu Hrvaške, pa so zagotovili, da je most kljub temu stabilen in ni nevaren za udeležence v prometu.

Razpoke ogrožajo stabilnost mostu 

Predsednik uprave družbe Hrvatske ceste Ivica Budimir je v ponedeljek za televizijo Nova TV ponovil, da razpoke ne ogrožajo stabilnosti mostu, a da jih je treba odpraviti zdaj, da čez približno 20 let ne bi nastale večje težave.

"Odvisno od velikosti razpok bo treba odstraniti površinski sloj betona do glavne armature, nato pa ta sloj obnoviti in dodatno zaščititi," je dejal. Pojasnil je, da morajo sanacijo izvesti, ker skozi razpoke prodirata sol in vlaga, ki bi v naslednjih 20 do 30 letih uničili glavno armaturo stebrov. Ponekod na jekleni konstrukciji se je pojavila tudi rja, kar bo prav tako treba sanirati.

S sanacijo bodo začeli predvidoma oktobra, trajala bo do naslednje turistične sezone 

Sanacijo bodo po Budimirjevih besedah začeli predvidoma oktobra, končali pa do začetka naslednje poletne turistične sezone. Mostu med sanacijo ne bodo zapirali za promet.

Glavni projektant mostu je bil slovenski inženir Marjan Pipenbaher, zgradila pa ga je kitajska družba China Road and Bridge Corporation. Ta je za most izdala desetletno garancijo in bo pokrila stroške odprave pomanjkljivosti.

Pelješki most so uradno odprli julija 2022. Dolg je 2,4 kilometra in zagotavlja cestno povezavo skrajnega juga Hrvaške s preostalim delom države ter tako zaobide ozek pas ozemlja, kjer ima Bosna in Hercegovina dostop do Jadranskega morja. Most je občutno skrajšal pot na jug Hrvaške, do Pelješca na primer tudi za do ene ure.

Celoten projekt gradnje mostu in 30 kilometrov dostopnih cest s kopenske in pelješke strani je bil vreden nekaj več kot 525 milijonov evrov. K temu je EU prispevala 357 milijonov evrov.

Pelješki most
Novice Na Pelješkem mostu so se dve leti po odprtju pojavile razpoke
Pelješki most
Novice Na Hrvaškem končan eden največjih infrastrukturnih projektov
Žuljana
Trendi Naval turistov na Pelješac, razmišljajo o uvedbi vstopnine
Neum
Trendi V Neumu so zaskrbljeni: Zaradi Pelješkega mostu ne bo več gostov
Jutro na Planetu
Planet TV Hrvaški most s slovenskimi koreninami #video
popravilo sanacija Pelješac Pelješki most
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.