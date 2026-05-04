Samo na Balkanu: z golimi rokami ujel modrasa

Moški iz Bosne in Hercegovine, vplivnež znan pod imenom Beni Wild je z golimi rokami ujel modrasa, najbolj strupeno kačo v Evropi in jo opazoval. Svoje dejanje je posnel, v posnetku pa poudaril, da kače do ljudi niso agresivne. "Modras ni hitra kača, ki skače in napada. Kača vas nikoli ne bo napadla prva," je dejal. Tega sicer nikar ne počnite. Tudi Beni Wild je na posnetku priznal, da je bil pod adrenalinom.

Beni Wild Foto: Posnetek zaslona Bosanski ustvarjalec vsebin, znan kot Beni Wild, je objavil videoposnetek, v katerem je posnel odraslega modrasa, ki ga je ujel z golimi rokami. Kot je pojasnil v posnetku, je to storil, da bi razblinil strah in predsodke, ki jih imamo ljudje do teh plazilcev.

V videoposnetku je videti odraslega modrasa sivkastih odtenkov z izrazitim temnim cikcakastim vzorcem vzdolž telesa. Beni Wild poudarja, da je videoposnetek nastal tudi kot odgovor na komentarje sledilcev, ki so ga izzvali, naj se namesto mladičem približa večjim in "resnejšim" primerkom.

Kača vas bo napadla le, če nanjo stopite ali jo skušate ujeti

V posnetku je poudaril, da kače do ljudi niso agresivne. "Modras ni hitra kača, ki skače in napada. Kača vas nikoli ne bo napadla prva. Ugrizi se običajno zgodijo le, če slučajno stopite nanjo ali jo poskušate ujeti na nepravilen način," je dejal v videu. Dodal je še, da se modrasi v prisotnosti ljudi običajno umaknejo in se izognejo stiku z njimi. "Poglejte, samo odmika se od mene," je dejal.

Poseben del videa je posvečen odnosu med ljudmi in naravo. Beni Wild je opozoril, da problem pogosto ni v kačah, temveč v človekovem vplivu na okolje. "Ljudje smo uničili njihova naravna okolja. Nimajo kam drugam iti, zato je normalno, da se začnejo spuščati na naseljena območja, kjer iščejo hrano."