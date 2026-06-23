S Teslo na avtopilotu zletel v hišo in ubil žensko

V Teksasu se je zgodila tragična nesreča, ko je v stanovanjsko hišo trčil avtomobil, ki naj bi ga upravljal avtopilot. Trčenje je bilo tako silovito, da je v nesreči umrla 76-letna ženska.

Nesreča se je v petek zvečer zgodila v mestu Katy, v zvezni državi Teksas, ko je voznik Michael Butler s svojo Teslo 3 z veliko hitrostjo priletel v hišo 76-letne Marthe Avile.

Tesla has officially clarified that a recent Model 3 crash, which resulted in a fatality involving a woman inside a house in Texas, was caused by the driver.



According to the data analyzed by VP of AI:

✅ The driver overrode FSD by pressing the accelerator

✅ The accelerator was… https://t.co/KHXRREeA91 pic.twitter.com/spc0eTWIGG — The Tesla Newswire (@TeslaNewswire) June 22, 2026

Prehude poškodbe

Avilo so po nesreči s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, kjer pa je kasneje umrla zaradi težkih poškodb.

Njena hči, Jennifer Barbour, je ob tej pretresljivi nesreči izjavila, da mama pred nezgodo sicer ni imela nobenih zdravstvenih težav in je bila izjemno zdrava.

Preiskava še v teku

Po navedbah policistov se je Tesla pred trkom premikala po levem in desnem voznem pasu, pregled voznika na prisotnost prepovedanih substanc pa ni razkril nobenih znakov zasvojenosti. Dogodek policisti še preiskujejo.

Doslej proti Butlerju, ki vztraja, da je bila Tesla na avtopilotu, niso vložili nobene kazenske ovadbe, niti ni znano, ali bo deležen kakršnihkoli obtožb, je poročal Unilad.