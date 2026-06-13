Po sodni odločitvi so zjutraj delavci s pročelja Kennedyjevega centra v Washingtonu odstranili napis z imenom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Zgradba se je tako znova vrnila k imenu The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts.

Delavci so v zgodnjih jutranjih urah s pročelja Kennedyjevega centra za uprizoritvene umetnosti v ameriški prestolnici odstranili napis z imenom predsednika Donalda Trumpa. S tem je ena najpomembnejših ameriških kulturnih ustanov izpolnila sodno odredbo, po kateri mora znova uporabljati ime, ki ji ga je določil ameriški kongres.

Po poročanju ameriških medijev so se dela začela okoli 3. ure zjutraj po lokalnem času, potem ko so bila izčrpana zadnja pravna sredstva za odložitev odstranitve. Kennedy Center je sodišče nato obvestil, da je Trumpovo ime odstranjeno. Med odstranjevanjem je bilo pročelje prekrito s platnom, pred zgradbo pa se je zbrala množica opazovalcev.

Spor sprožila odločitev Trumpovih zaveznikov

Spor se je začel po tem, ko je svet zavoda, v katerem so prevladovali Trumpovi zavezniki, decembra lani sprejel odločitev, da se kulturni center preimenuje tako, da bo v uradnem nazivu nosil tudi Trumpovo ime. Na pročelju so nato dodali napis “The Donald J. Trump and”, zaradi česar se je polno ime ustanove začasno bralo kot spomin tako na Trumpa kot na nekdanjega predsednika Johna F. Kennedyja.

Preimenovanju je nasprotovala demokratska kongresnica Joyce Beatty iz Ohia, ki je kot članica sveta zavoda po funkciji vložila tožbo. Trdila je, da svet zavoda za takšno spremembo ni imel pristojnosti, saj je ime Kennedyjevega centra določil kongres.

Foto: Reuters Zvezni sodnik Christopher Cooper ji je konec maja pritrdil. V odločitvi je zapisal, da je kongres Kennedyjevemu centru dal ime in da ga lahko spremeni samo kongres. Sodišče je zato odredilo odstranitev Trumpovega imena s fasade stavbe, spletnih strani, dokumentov, promocijskih materialov in drugih uradnih kanalov ustanove.

Zadnji poskusi za odlog niso uspeli

Vodstvo Kennedyjevega centra in pravosodno ministrstvo sta tik pred iztekom roka poskušala doseči začasno zadržanje izvršitve odločbe, vendar sta bila pri tem neuspešna. Zvezno prizivno sodišče je v petek zvečer zavrnilo izredno zahtevo za odlog. Center je nato zaprosil še za krajše podaljšanje roka do sobote opoldne, pri čemer je kot razlog navedel nevihte in varnost delavcev.

Odstranitev napisa pomeni pomemben simbolni poraz za Trumpova prizadevanja za preoblikovanje Kennedyjevega centra, ki je bil od leta 1964 določen kot živi spomenik umorjenemu predsedniku Johnu F. Kennedyju. Ustanova velja za eno osrednjih ameriških kulturnih institucij in je tradicionalno povezana z nacionalno kulturno politiko, umetnostjo in spominom na Kennedyjevo zapuščino.

Kritiki govorili o političnem prisvajanju

Trumpova odločitev, da svoje ime poveže z institucijo, je sprožila ostre odzive v umetniških krogih, med demokrati in med člani družine Kennedy. Kritiki so potezo označili za politično prisvajanje spomenika, ki je bil zasnovan kot nacionalni in nadstrankarski poklon nekdanjemu predsedniku.

Kennedy Center se zdaj uradno vrača k imenu The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts. Kljub izvršeni sodni odredbi pa pravni in politični spor najverjetneje še ni končan, saj je vodstvo centra že prej nakazalo možnost nadaljnjih pravnih korakov.