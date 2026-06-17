Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
17. 6. 2026,
14.28

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,62

Natisni članek

Natisni članek
Mark Rutte Obrambni izdatki Slovenija

Sreda, 17. 6. 2026, 14.28

12 minut

Rutte: Slovenija ne izpolnjuje cilja dveh odstotkov BDP za obrambo

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,62
Mark Rutte | Slovenija je lani po navedbah Rutteja za osnovne obrambne izdatke namenila okoli 1,6 odstotka BDP. | Foto Reuters

Slovenija je lani po navedbah Rutteja za osnovne obrambne izdatke namenila okoli 1,6 odstotka BDP.

Foto: Reuters

Slovenija lani ni dosegla cilja dveh odstotkov BDP za obrambo, o katerem so se pred leti dogovorile zaveznice, a se je zavezala, da ga bo presegla še letos, je danes sporočil generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte. Kljub temu je ocenil, da zaveznice dobro napredujejo na poti dogovorjenega višanja izdatkov za obrambo.

"Če pogledamo krepitve (obrambnih izdatkov, op. p.), so te res osupljive. /.../ Leta 2025 je bilo za obrambo namenjenih 90 milijard evrov več kot leto prej," je na novinarski konferenci glede obrambnih izdatkov zaveznic povedal Rutte.

Poleg Slovenije še Albanija in Češka 

Po njegovih navedbah skoraj vse zaveznice izpolnjujejo cilj dveh odstotkov BDP. "Albanija, Češka in Slovenija lani tega niso dosegle, vendar so se jasno zavezale, da bodo letos presegle dva odstotka BDP," je dejal.

Ob tem je Rutte poudaril, da gre pri trojici za manj kot milijardo dolarjev sredstev, ki jih trenutno ne namenjajo za obrambo, in dodal, da je to dokaj majhna številka v primerjavi z obsežnimi skupnimi obrambnimi izdatki zaveznic.

"Prejemamo poročila vseh zaveznic, da resnično krepijo obseg porabe. In že so mnoge pri petih oziroma 3,5 odstotka. /.../ Slika je torej resnično dobra. In to je nujno, ker se moramo braniti," je dodal.

Golobu poslal pismo 

Njegove izjave sledijo pismu, ki ga je Rutte poslal nekdanjemu premierju Robertu Golobu in v katerem je Slovenijo obtožil, da je dejanska slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od dveh odstotkov BDP, kolikor navaja vlada.

Opozoril je, da je bilo povišanje izdatkov glede na ocene njegovega osebja doseženo z vključevanjem projektov, ki ne spadajo v dogovorjeno opredelitev osnovnih obrambnih izdatkov. Če te izločimo, je Slovenija lani po navedbah Rutteja za osnovne obrambne izdatke namenila okoli 1,6 odstotka BDP, kar je približno 300 milijonov evrov manj.

Kateri projekti so sporni, iz pisma ni razvidno, v tedanjem kabinetu predsednika vlade pa so v odzivu zagotovili, da je vlada "za obrambo namenila najvišji obseg sredstev doslej in Slovenijo pripeljala do izpolnitve dolgoletne zaveze, da za obrambo nameni dva odstotka BDP".

Janša: Slovenijo vidim daleč pod rdečo črto 

Premier Janez Janša je medtem danes ob sprejemu vlade pri predsednici republike Nataši Pirc Musar opozoril, da je pred Slovenijo na področju obrambe, "kar nekaj velikih izzivov".

"Čaka nas vrh Nata v juliju in ko sem gledal osnutke dokumentov, vidim Slovenijo daleč pod rdečo črto. Mislim, da bo prvič neprijetno iti na ta vrh," je dejal in napovedal, da bodo v vladi do takrat pripravili rešitve. Zagotovil je še, da vlada ne bo pasivna opazovalka, temveč bo prispevala ideje pri reševanju izzivov severnoatlantskega zavezništva.

Zaveznice so se leta 2014 v Walesu dogovorile, da bodo izdatke za obrambo zvišale na dva odstotka BDP, na vrhu v Haagu junija lani pa so se zavezale k dvigu obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP do leta 2035. Od tega bi 3,5 odstotka namenile za naložbe neposredno v obrambo, 1,5 odstotka pa za naložbe, povezane z njo.

Pete Hegseth
Novice Hegseth evropske zaveznice pozval k povečanju obrambnih izdatkov
Nataša Pirc Musar
Novice Nataša Pirc Musar se je odzvala na pismo, v katerem je Rutte okaral Goloba
Mark Rutte in Robert Golob
Novice Mark Rutte v pismu opozoril Roberta Goloba
Mark Rutte
Novice Rutte: Nato mora biti pripravljen na vsakršen izziv danes in v prihodnje
Mark Rutte Obrambni izdatki Slovenija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.