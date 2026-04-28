V napadih ukrajinske vojske z droni so bili danes v ruski obmejni regiji Belgorod ubiti najmanj trije civilisti, trije pa ranjeni, je sporočil guverner regije Vjačeslav Gladkov. Iz Ukrajine so medtem poročali o smrtni žrtvi in petih ranjenih v ruskih napadih v kraju Krivi Rog, poročajo tuje tiskovne agencije. V rafineriji nafte v črnomorskem obmorskem mestu Tuapse na jugu Rusije je medtem danes izbruhnil požar, ko so na rafinerijo padli ostanki ukrajinskega drona, so sporočile lokalne oblasti. Rafinerija je bila tarča napada že minuli teden, ko požara, ki je povzročil strupen dež, niso mogli pogasiti več dni.

O žrtvah v Krivem Rogu v osrednjem delu Ukrajine je poročal vodja vojaške uprave regije Dnipoptrovsk Oleksandr Ganja.

Ukrajinske zračne sile pa so danes sporočile, da so ponoči nad državo prestregle 95 od skupno 123 ruskih dronov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Guverner ruske regije Belgorod Vjačeslav Gladkov je na družbenem omrežju Telegram sporočil, da so se omenjene žrtve napadov z ukrajinskimi droni v treh različnih vaseh peljale z avtomobilom. V enem od napadov je v vozilu umrl zakonski par, v drugem pa moški.

Po uradnih podatkih je v tej obmejni ruski regiji v ukrajinskih napadih letos umrlo okoli 60 ljudi.

V ruski rafineriji izbruhnil požar

Rusko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da so sistemi zračne obrambe ponoči prestregli in uničili 186 ukrajinskih dronov nad več ruskimi regijami ter nad Črnim in Azovskim morjem, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

V rafineriji nafte v črnomorskem obmorskem mestu Tuapse na jugu Rusije je medtem danes izbruhnil požar, ko so na rafinerijo padli ostanki ukrajinskega drona, so sporočile lokalne oblasti. Rafinerija je bila tarča napada že minuli teden, ko požara, ki je povzročil strupen dež, niso mogli pogasiti več dni.

Od začetka invazije na Ukrajino februarja 2022 Rusija redno napada cilje po vsej Ukrajini, tudi ključno infrastrukturo. V odgovor Kijev izvaja napade v Rusiji, po lastnih navedbah samo na vojaške objekte in energetsko infrastrukturo, da bi zmanjšal sposobnost Moskve za financiranje vojne.