Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Torek,
28. 4. 2026,
10.43

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Volodimir Zelenski Vladimir Putin žrtve Vojna v Ukrajini

Rusko-ukrajinski napadi zahtevali nove žrtve

Vojna v Ukrajini | Medtem ko Rusi napadajo mesta s civilnim prebivalstvom, Kijev trdi, da izvaja samo napade na vojaške objekte in energetsko infrastrukturo. | Foto Reuters

Medtem ko Rusi napadajo mesta s civilnim prebivalstvom, Kijev trdi, da izvaja samo napade na vojaške objekte in energetsko infrastrukturo.

Foto: Reuters

V napadih ukrajinske vojske z droni so bili danes v ruski obmejni regiji Belgorod ubiti najmanj trije civilisti, trije pa ranjeni, je sporočil guverner regije Vjačeslav Gladkov. Iz Ukrajine so medtem poročali o smrtni žrtvi in petih ranjenih v ruskih napadih v kraju Krivi Rog, poročajo tuje tiskovne agencije. V rafineriji nafte v črnomorskem obmorskem mestu Tuapse na jugu Rusije je medtem danes izbruhnil požar, ko so na rafinerijo padli ostanki ukrajinskega drona, so sporočile lokalne oblasti. Rafinerija je bila tarča napada že minuli teden, ko požara, ki je povzročil strupen dež, niso mogli pogasiti več dni.

O žrtvah v Krivem Rogu v osrednjem delu Ukrajine je poročal vodja vojaške uprave regije Dnipoptrovsk Oleksandr Ganja.

Ukrajinske zračne sile pa so danes sporočile, da so ponoči nad državo prestregle 95 od skupno 123 ruskih dronov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Guverner ruske regije Belgorod Vjačeslav Gladkov je na družbenem omrežju Telegram sporočil, da so se omenjene žrtve napadov z ukrajinskimi droni v treh različnih vaseh peljale z avtomobilom. V enem od napadov je v vozilu umrl zakonski par, v drugem pa moški.

Po uradnih podatkih je v tej obmejni ruski regiji v ukrajinskih napadih letos umrlo okoli 60 ljudi.

V ruski rafineriji izbruhnil požar

Rusko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da so sistemi zračne obrambe ponoči prestregli in uničili 186 ukrajinskih dronov nad več ruskimi regijami ter nad Črnim in Azovskim morjem, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

V rafineriji nafte v črnomorskem obmorskem mestu Tuapse na jugu Rusije je medtem danes izbruhnil požar, ko so na rafinerijo padli ostanki ukrajinskega drona, so sporočile lokalne oblasti. Rafinerija je bila tarča napada že minuli teden, ko požara, ki je povzročil strupen dež, niso mogli pogasiti več dni.

Od začetka invazije na Ukrajino februarja 2022 Rusija redno napada cilje po vsej Ukrajini, tudi ključno infrastrukturo. V odgovor Kijev izvaja napade v Rusiji, po lastnih navedbah samo na vojaške objekte in energetsko infrastrukturo, da bi zmanjšal sposobnost Moskve za financiranje vojne.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
