Dobra štiri leta po začetku ruske invazije v Ukrajini je rusko gospodarstvo po mnenju ekonomistov doseglo svoje meje. Moskva je skoraj v celoti izčrpala vse svoje rezerve zlata, gospodarstvo je v "končnem stadiju", piše v poročilu nemškega inštituta za svetovno gospodarstvo iz Kiela in švedskega inštituta za tranzicijsko ekonomijo iz Stockholma.

"V prvih letih vojne v Ukrajini se je rusko gospodarstvo izkazalo za bolj odporno, kot so mnogi pričakovali, zdaj pa so njegove rezerve izčrpane," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal Moritz Schularick iz inštituta v Kielu. Gospodarska rast se je ustavila, odvisnost od Kitajske se povečuje. Višje cene nafte zaradi vojne v Zalivu pa bodo verjetno imele le začasne učinke, je dodal.

Poročilo ugotavlja, da so se likvidna sredstva ruskega državnega premoženjskega sklada skrčila s 6,5 odstotka BDP na začetku vojne na le 1,8 odstotka BDP aprila 2026. Hkrati je primanjkljaj zveznega proračuna v prvih treh mesecih letos presegel načrtovanega za celo leto 2026. Prihodki od nafte in plina v prvem letošnjem četrtletju pa so v primerjavi z enakim obdobjem lani strmoglavili za 45 odstotkov.

Vendar izzivi Rusije glede na poročilo niso več zgolj finančni. "Temeljna omejitev, s katero se Rusija danes sooča, ni dostop do denarja, temveč dostop do delovne sile, tehnologije in proizvodnih zmogljivosti," piše v poročilu. Ker je delovne sile manj kot kadarkoli prej in so v veljavi sankcije, povečana državna poraba povečuje tveganje inflacije, namesto da bi okrepila ruske vojaške zmogljivosti.

Povečuje se odvisnost od Kitajske

Poleg tega poročilo ugotavlja, da se ruska odvisnost od Kitajske povečuje. Kitajska predstavlja že približno 35 odstotkov celotne ruske zunanje trgovine in ji dobavlja veliko večino kritičnega blaga za civilno in vojaško uporabo, pa tudi vojaško pomembne komponente.

Avtorji trdijo, da se Rusija obrača proti Kitajski iz nuje, ne po lastni volji. S tem je ustvarila odvisnost, ki sicer kratkoročno podpira rusko vojno gospodarstvo, dolgoročno pa slabi gospodarsko neodvisnost Rusije in pogajalsko moč, menijo.

V naraščajoči gospodarski ranljivosti Rusije vidijo priložnost za učinkovitejše politično delovanje Zahoda. Ob tem trdijo, da so prihodki od izvoza nafte in plina ključni dejavnik, ki ji pomaga nadaljevati vojno v Ukrajini. Zato predlagajo uveljavljanje cenovnih omejitev, pa tudi strožji nadzor nad izvozom ruskega blaga ter nove ukrepe za zmanjšanje prihodkov od izvoza.

Rusija je invazijo na sosednjo Ukrajino začela leta 2022, konca vojne pa še ni videti. Vključno s Krimskim polotokom, ki ga je priključila leta 2014, zaseda skoraj petino Ukrajine.