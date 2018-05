Ruski novinar se brani: Naslednjič bom zagotovo umrl v napadu #video

Ruski novinar Arkadij Babčenko, ki je v torek zaigral svoj umor v okviru operacije ukrajinske obveščevalne službe (SBU), je danes branil svoje sodelovanje. Ukrajina se je morala namreč spopasti s številnimi kritikami zaradi sporne operacije, češ da se je igrala z resnico in da to ne pripomore k svobodi medijev.

Ukrajinske oblasti so operacijo utemeljile z nujnostjo, da so preprečili resnični načrt za atentat na novinarja. Čeprav so v mednarodnih odzivih sprva izrazili olajšanje, da Babčenko le ni bil ubit, so kritizirali operacijo.

Novinarji brez meja: To lahko vrže senco na vse politične umore

Med drugim so pri organizaciji Novinarji brez meja očitali Ukrajini, da to ne prispeva k svobodi medijev, saj lahko "vrže senco na vse politične umore". Pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi pa so kritizirali, da je Ukrajina širila lažne informacije.

"Oprostite mi. Naslednjič bom zagotovo umrl v napadu"

Babčenko je danes preko družbenih omrežjih kritiziral burne odzive. "Oprostite mi. Naslednjič bom zagotovo umrl v napadu," navaja njegov tvit nemška tiskovna agencija dpa. Na Facebooku pa je zaželel kritikom, ki bi se znašli v istem položaju, da bi "se držali svojih visokih moralnih načel in umrli ponosno s pokončno glavo".

Foto: Reuters Na novinarski konferenci v Kijevu je nato danes poudaril, da je bil njegov cilj "ostati živ in zagotoviti varnost svoji družini". "To je prva stvar, na katero sem mislil. Novinarski standardi so zadnja stvar, o kateri razmišljam," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Poudaril je, da sovraži ruskega predsednika Vladimirja Putina, saj je odgovoren za več vojn in tisoče mrtvih. "Pokopal sem znance, pokopal sem prijatelje, utrujen sem od njihovega pokopavanja," je dejal Babčenko, ki se je boril v dveh čečenskih vojnah, preden je postal novinar.

Dejal je, da si je želel ustvariti novo življenje. Glede kritik novinarjev, da je z zaigranim umorom škodil verodostojnosti novinarstva, pa je dejal, da mu za to ni mar. "Vseeno mi je, če mi boste prihodnjič verjeli (...) Saj mi to, ko bom mrtev, ne bo več pomembno," je dodal.

V okviru operacije so neznanci v Kijevu v torek večkrat ustrelili Babčenka na stopnišču njegovega doma. Oblasti so sporočile, da je podlegel ranam na poti v bolnišnico, v sredo pa se je nato pojavil na novinarski konferenci. Vodja SBU Vasil Gricak je pojasnil, da so v okviru posebne operacije, ki so jo pripravljali več mesecev, želeli preprečiti morebitni atentat na Babčenka in razkriti ruske agente.

Aretirali so domnevnega organizatorja napada. Gre za ukrajinskega državljana, ki ga je najela ruska tajna služba in mu plačala 40 tisoč ameriških dolarjev. Njegova naloga je bila, da najame napadalca.

Babčenko je sicer že v sredo dejal, da ni bilo druge možnosti, kot da so zaigrali umor. Ukrajinski predsednik Petro Porošenko pa je novinarju in njegovi družini obljubil zaščito, saj ne verjamejo, da "se bo Moskva umirila", poroča britanski BBC.