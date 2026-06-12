Ruski napadi v Ukrajini zahtevali žrtev, oblasti pozivajo k evakuaciji #vŽivo

V regiji Sumi na severovzhodu Ukrajine je v ruskem napadu z dronom umrla ženska, še ena je bila ranjena, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Guverner Zaporožja na jugovzhodu države je medtem v luči krepitve napadov na ruske položaje v tej in sosednji regiji Herson prebivalce območij pod ruskim nadzorom pozval k evakuaciji.

"Na žalost je v napadu umrla 44-letna ženska /.../. Druga ženska, stara 33 let, je utrpela hude poškodbe. Zdravstveno osebje ji nudi potrebno oskrbo," je na Telegramu sporočil vodja vojaške uprave v regiji Sumi Oleg Grigorov.

Dodal je, da je bil v napadu močno poškodovan trinadstropni objekt, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Njegov kolega na čelu jugovzhodne regije Zaporožje Ivan Fedorov je medtem prebivalce območij v tej in sosednji regiji Herson, ki jih zasedajo ruske sile, pozval k evakuaciji. Kot je zapisal na Telegramu, namreč ukrajinske sile krepijo napade na tamkajšnjo vojaško infrastrukturo in oskrbovalne poti ruskih sil.

"Zato vse pozivam, naj ne odlašajo z odločitvijo o odhodu," je poudaril. Po njegovih besedah ruska stran za zaščito objektov, ki jih napadajo, na ta območja razporeja vse več sil, kar povečuje nevarnost za civiliste.