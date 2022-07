Vse kaže na to, da bo Putin v Rusiji dobil sovražnika. Se lahko zgodi puč? #vŽivo

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



17.00 Ruskim mamam bo počil živec, to bo vojska, ki je ne bo preprosto zaustaviti

13.47 V napadu v osrednji Ukrajini ubitih najmanj 12 ljudi

11.22 Rusija napadla Združeno kraljestvo in ZDA

8.54 Ukrajina lobira za rakete daljšega dosega

7.29 Rusija ponovno poskušala napasti Kačji otok

7.02 Kijev prekinil vse stike s Severno Korejo

Rusinja Valya, gre za psevdonim, saj ne želi maščevanja ruskih oblasti, je v intervjuju za britanski medij BBC dejala, da se bodo mame ruskih vojakov, ki umirajo v vojni v Ukrajini, najverjetneje slej ali prej postavile po robu moskovskemu režimu.

Valya je v stiku z več materami širom Rusije, ki so v vojaškem spopadu v Ukrajini izgubile svoje sinove. Za njihove smrti vse krivijo Kremelj, je dejala.

“On TV they say that everything’s fine, that we’re winning. But our lads are being killed...I don’t know what this was all for.” We speak to the mother of a Russian soldier who went missing in Ukraine. Producer @BBCWillVernon Camera/edit @LizaVereykina @BBCNews @BBCWorld pic.twitter.com/X0odYhcYaF