Ruska vojska znova nad energetsko in pristaniško infrastrukturo v Ukrajini

Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Ukrajini, med drugim je napadla energetsko in pristaniško infrastrukturo v Odesi na jugu države. Zaradi napadov iz štirih ukrajinskih regij poročajo o izpadih električne energije. Tarča napadov je bila tudi Rusija, ki trdi, da je sestrelila več kot 200 ukrajinskih dronov.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



13.25 EU bo pomagala Ukrajini pri ponovnem odprtju naftovoda Družba

Evropska unija bo pomagala pri ponovnem odprtju poškodovanega naftovoda Družba, po katerem na Madžarsko in Slovaško prek Ukrajine prihaja ruska nafta, sta danes v skupni izjavi sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.

"Po vnovičnih ruskih napadih 27. januarja na naftovod Družba (...) smo se z našimi ekipami vključili v intenzivne pogovore z državami članicami in Ukrajino na vseh ravneh, da bi popravili in ponovno vzpostavili pretok nafte na Madžarsko in Slovaško," sta v skupni izjavi zapisala von der Leyen in Costa.

"EU je Ukrajini ponudila tehnično podporo in finančna sredstva. Ukrajinci so to ponudbo pozdravili in sprejeli," sta dodala.

Pri tem sta zagotovila, da je prednostna naloga Unije zagotoviti energetsko varnost za vse evropske državljane, Evropska komisija pa bo še naprej sodelovala pri iskanju alternativnih poti za tranzit neruske nafte v države srednje in vzhodne Evrope, je sporočila Komisija.

Ukrajina, ki je delovanje naftovoda ustavila konec januarja, trdi, da je bil poškodovan v ruskih zračnih napadih in ga še niso popravili. Madžarska medtem blokira tako nove sankcije EU proti Moskvi kot posojilo EU Kijevu v višini 90 milijard evrov, dokler naftovod ne bo ponovno odprt.

Tudi pred današnjim zasedanjem ministrov EU za evropske zadeve v Bruslju je madžarski minister za evropske zadeve Janos Boka vztrajal pri ponovnem odprtju naftovoda Družba.

Pri tem je poudaril, da je delovanje naftovoda ključnega pomena za energetsko varnost Evrope, zlasti ob trenutnem stopnjevanju napetosti na Bližnjem vzhodu, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

13.22 Rusija znova napadla ukrajinsko energetsko infrastrukturo

V ruskih napadih na regijo Odesa so bile poškodovane energetska, industrijska in pristaniška infrastruktura, je sporočil guverner Oleg Kiper. Dodal je, da so na več lokacijah izbruhnili požari, ki so jih že pogasili. Napadi niso terjali smrtnih žrtev.

Tarča ruskih napadov z droni je bilo sicer več regij, zračna obramba je po navedbah ukrajinske vojske ponoči sestrelila 154 od 178 ruskih brezpilotnikov. Samo v zadnjih 24 urah je bilo v ruskih napadih na regije Sumi, Doneck in Herson ubitih osem ljudi, navaja ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Napadi so povzročili izpade elektrike v regijah Odesa, Harkov, Dnipropetrovsk in Černigiv. "Nujna popravila že potekajo povsod, kjer to dopuščajo varnostne razmere," je sporočil energetski operater Ukrenergo.

Romunsko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da išče ostanke drona, ki naj bi padel v bližini vasi Plauru ob meji z Ukrajino, poroča tiskovna agencija Reuters.

Tarča napadov je bila ponoči tudi Rusija. Po navedbah tamkajšnjega obrambnega ministrstva je zračna obramba nad več regijami sestrelila 206 ukrajinskih dronov. V napadih na Belgorod je bilo po poročanju ruske tiskovne agencije Tass ranjenih pet ljudi.

Načelnik generalštaba ruskih sil Valerij Gerasimov je pred tem v ponedeljek poročal o napredku ruskih sil na fronti. Kot je dejal, so v prvih dveh tednih marca prevzeli nadzor nad 12 naselji v Ukrajini. Dodal je, da se vojska približuje mestu Slovjansk, ki ga že dlje časa poskuša zavzeti, Kostjantinivka pa da je 60-odstotno že pod ruskim nadzorom.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer v večernem nagovoru zatrdil, da je Kijev preprečil ofenzivo, ki naj bi jo Rusija načrtovala za marec. "Čeprav so napadi nenehni in se nadaljujejo, intenzivnost napadov in obseg spopadov nista takšna, kot jih je Rusija načrtovala," je dodal.