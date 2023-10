Ruska vojska odbila ukrajinske napade #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruska vojska je uspešno odbila ukrajinske napade na območju Bahmuta in Soledarja v regiji Doneck. Foto: Shutterstock

Poskusi ukrajinskih sil, da bi v protiofenzivi prebile rusko obrambno linijo na vzhodu in jugu države, so bili neuspešni, je v torek dejal ruski obrambni minister Sergej Šojgu. Kot je tudi poudaril, ima Rusija dovolj prostovoljcev in pogodbenih vojakov, zato vpoklic novih nabornikov ni potreben, poroča francoska tiskovna agencija AFP.